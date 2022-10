Biển Đông sắp có bão?

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, xác suất xảy ra áp thấp nhiệt đới sẽ chiếm khoảng 50-60%, xác suất xuất hiện cơn bão khoảng 25-30%.



Theo đó, trong tháng 10, Biển Đông có thể xuất hiện 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Cụ thể, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Tuấn Anh - dự váo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết từ ngày 9/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên mưa sẽ xảy ra ở Bắc Bộ, gây ra sự giảm nhiệt.

Từ khoảng đêm nay 9/10, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ giảm mạnh. Vùng núi có thể giảm xuống 16-18 độ C, trời chuyển rét, còn ở vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ có thể giảm xuống 19-21 độ C, trời chuyển lạnh.

Trên biển từ chiều tối ngày 9/10, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9.

Theo ông Tuấn Anh, do tác động của không khí lạnh khá mạnh kết hợp với gió đông trên cao gây ra đợt mưa lớn ở miền Trung.

Cụ thể, từ ngày 9 đến 12/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 350mm.

"Nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết cục đoan như lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng ở các khu đô thị, vùng trũng, thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi" - ông Tuấn Anh cảnh báo và cho biết mưa lớn ở khu vực Trung Bộ được dự báo còn có diễn biến phức tạp từ nay đến cuối năm 2022.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên dựa trên diễn biến nhiễu động có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới/bão.

Ngoài ra, trong 10 ngày tới ở Việt Nam chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa lớn.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất, biển Đông sắp có bão?

Sáng nay (09/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ.

Trên đất liền: Trưa và chiều ngày 09/10, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ; sau ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm 09/10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 18-21 độ.

Trên biển: Từ chiều ngày 09/10, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh. Từ ngày 10/10, ở khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Dự báo chi tiết về tin không khí lạnh:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất (oC) Nhiệt độ trung bình (oC) Ngày 09/10/2022 Khu vực phía Tây Bắc Bộ 19-22oC, có nơi dưới 19oC 25-27oC Vùng núi phía Đông Bắc Bộ 16-19oC, có nơi dưới 16oC 20-23oC Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ 19-22oC 23-25oC Khu vực Bắc Trung Bộ 19-22oC 25-27oC Ngày 10/10/2022 Khu vực phía Tây Bắc Bộ 16-19oC 24-26oC Vùng núi phía Đông Bắc Bộ 16-18oC, có nơi dưới 15oC 20-23oC Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ 18-21oC 22-24oC Khu vực Bắc Trung Bộ 19-22oC 24-26oC

Từ ngày 09/10 đến sáng 10/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 09-11/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.