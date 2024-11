Nông dân Lâm Đồng giữa đêm lọ mọ rọi đèn pin lia khắp vườn cà phê để canh cà phê, "đe" trộm cắp

"Trắng đêm" rọi đèn canh cà phê

Những ngày qua, tại khắp các tỉnh Tây Nguyên, người dân đều đang rất vui mừng vì rất nhiều loại nông sản đều được thu mua với giá cao như sầu riêng, cau và cà phê.

Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực tại 5 tỉnh Tây Nguyên, niên vụ năm 2024 giá bán cà phê lên đến hàng trăm ngàn đồng/kg nhân nên người dân đang rất phấn khởi.

Giá cà phê đang được thu mua với giá cao khiến cho người dân tại Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng rất phấn khởi.

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích cà phê lớn trong khu vực Tây Nguyên với khoảng 175.000ha, sản lượng ước đạt trên 500.000 tấn trong niên vụ năm 2024.

Vào thời gian này, người dân tại Lâm Đồng đang bắt đầu thu hoạch những cây cà phê chín, tránh rụng quả. Đối với những cây cà phê còn xanh sẽ được người dân chừa lại, thu hoạch vào đợt thứ 2.

Song song với đó, người dân cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, bảo vệ vườn cà phê của mình để tránh tình trạng kẻ gian vào hái trộm.

Động thái trên của người dân được đẩy lên mạnh bởi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã bắt được nhiều vụ hái trộm cà phê, cơ quan chức năng còn khởi tố nhiều đối tượng vi phạm.

Người dân phải thường xuyên soi rọi, tuần tra khắp vườn vào ban đêm để kẻ kẻ gian không dám vào hái trộm cà phê.

Tại thôn Phúc Hợp, xã Phúc Thọ (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) anh Nguyễn Đăng Phong cho hay, thời gian vừa qua, anh đọc báo thấy nhiều vụ hái trộm cà phê tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, TP. Bảo Lộc nên anh phải thường xuyên tuần tra, kiểm tra vườn cà phê rộng gần 2ha của gia đình mình.

Hiện giá cà phê đã lên đến 117.000 đồng/kg nhân, 25.000 đồng/kg tươi nên kẻ gian sẽ bất chấp để hái trộm cà phê để bán lấy tiền.

Anh Nguyễn Đăng Phong kiểm tra vườn cà phê của gia đình mình thường xuyên vào ban đêm.

"Gia đình tôi có khoảng 2ha cà phê, năm nay dự tính thu hoạch được khoảng 7 tấn. Do vườn và nhà ở cách xa nhau nên mùa cà phê tôi phải túc trực trong rẫy để bảo vệ, kiểm tra vườn. Mỗi đêm tôi dậy 3-4 lần để đi kiểm tra khắp vườn, tránh kẻ gian vào hái trộm cà phê.

Gần vườn của tôi còn có hàng xóm còn dựng chòi trong vườn để ngủ lại canh vườn. Mọi người có vườn gần nhau thì cũng thường xuyên túc trực, trông coi giúp nhau tránh kẻ gian vào hái trộm cà phê. Hiện, tôi đang hái tỉa những cây chín trước, dự tính trong khoảng 1 tháng nữa sẽ hái xong toàn bộ", anh Nguyễn Đăng Phong chia sẻ.

Hiện, nhưng cây cà phê chín trước được người dân thu hoạch trước.

Trong khi đó, tại xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà), ông Trương Thanh cho hay, năm 2024 giá cà phê lên cao như hiện nay nên người dân rất mừng.

Thế nhưng nạn trộm cắp xảy ra rất nhiều, có những vườn còn bị trộm cắt cành rồi đưa đi địa điểm khác để tuốt lấy quả. Năm 2024, tình trạng trộm cắp xảy ra nhiều hơn do giá cà phê lên cao từ đầu mùa, còn năm 2023 thì người dân thu hoạch xong rồi giá cà phê mới lên cao, vì vậy ít xảy ra trộm cắp hơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Út – Bí thư Chi bộ thôn An Phước (xã Đạ Đờn) cho hay: "Trong thời gian qua, thôn chúng tôi thường xuyên chỉ đạo các anh em của "Tổ dân cử, dân nuôi" phối hợp với người dân tổ chức tuần tra.

Khi thấy có đối tượng khả nghi hay bắt được trộm cắp thì phải báo với Tổ An ninh trật tự, Ban Nhân dân thôn và Chi bộ để phối hợp với Công an xã để xử lý, đảm bảo an toàn mùa vụ cũng như an ninh trật tự tại địa phương".

Tuần tra khép kín, đảm bảo an ninh

Lâm Hà là huyện có diện tích cà phê lớn nhất nhì của tỉnh Lâm Đồng nên khi vào mùa cà phê, lượng lao động thời vụ, hái cà phê đổ về huyện này cũng rất nhiều.

Chính vì vậy, lực lượng công an huyện Lâm Hà đã triển khai nắm bắt nhân khẩu, kê khai tạm trú tạm vắng, đưa tất cả các đối tượng có biểu hiện bất thường, thuộc diện nghi vấn vào tầm theo dõi, giám sát…

Trung tá Trần Xuân Khởi – Trưởng Công an xã Đạ Đờn cho hay, trong thời gian qua, Công an xã Đạ Đờn đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra liên hoàn, khép kín vào ban đêm.

Ông Võ Văn Út phối hợp với Công an xã Đạ Đờn thường xuyên tuyên truyền cho người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước và trong mùa thu hoạch cà phê.

Song song với đó là tuyên truyền cho người dân, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống tội phạm để đảm bảo một mùa thu hoạch cà phê an toàn.

Công an xã cũng thường xuyên đôn đốc các lực lượng bám sát địa bàn được giao, phòng ngừa, bắt đầu từ việc nắm bắt nhân khẩu, kê khai tạm trú, tạm vắng cho người từ địa phương khác tới thu hoạch cà phê.

Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Thế Anh - Phó trưởng Công an huyện Lâm Hà nhận định, hiện tại giá cà phê đang lên gấp 3 lần so với những năm trước nên tình hình an ninh trật tự tại địa phương có thể sẽ phức tạp hơn.

Giá cà phê lên cao gấp 3 lần những năm trước đã khiến cho nạn hái trộm cà phê gia tăng.

Chính vì vậy, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã giao cho công an các xã, thị trấn trong huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng Quân sự xã, phát huy tốt vai trò của các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ dân nuôi, dân cử, tuần tra kiểm soát 24/24h trong ngày, nhất là vào thời gian cao điểm thu hoạch cà phê.