"Biến mất" 5.000ha trồng tiêu, sản lượng giảm khiến giá tiêu liên tục tăng, tiến sát 90.000 đồng/kg

Giá tiêu bật tăng mạnh, cao nhất gần 90.000 đồng/kg

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, diện tích trồng tiêu tại Việt Nam năm 2023 đạt khoảng 115.000ha, giảm 5.000ha so với năm 2022. Sản lượng hạt tiêu năm 2023 đạt 190.000 tấn, tăng 3,8% so với năm 2022. Tuy nhiên do diện tích giảm nhiều nên dự báo sản lượng tiêu năm 2024 sẽ giảm theo.

Hiện nay, vụ thu hoạch hạt tiêu năm 2024 đã bắt đầu tại một số huyện của tỉnh Đắk Nông, tuy nhiên lượng thu hoạch khá rải rác và chưa nhiều. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên vụ thu hoạch năm 2024 chậm hơn năm 2023, dự kiến sản lượng hạt tiêu của Việt Nam năm 2024 chỉ đạt 170.000 tấn, giảm 10,5% so với năm 2023.



Dự kiến sản lượng hạt tiêu năm 2024 sẽ giảm khoảng 10,5% so với năm 2023, thông tin này khiến giá tiêu liên tục tăng trong thời gian gần đây. Ảnh minh họa: I.T

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, giá tiêu tại thị trường nội địa đang trong xu hướng tăng từ trước Tết Nguyên đán đến nay, nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung hạn chế, trong khi doanh nghiệp vẫn có nhu cầu mua để đảm bảo tiến độ xuất khẩu.

Ngày 20/2/2024, giá hạt tiêu đen tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg so với trước đó 1 ngày. Cụ thể, giá tiêu tại Chư Sê (Gia Lai) đạt 86.000 đồng/kg. Giá tiêu tại huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đạt 88.000 đồng/kg; tại 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu cùng tăng lên mức 88.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay cao nhất tại tỉnh Bình Phước, đạt 89.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu trắng dao động 111.000 - 115.000 đồng/kg, tùy địa phương và cao hơn nhiều so với mức giá 92.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2023.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo giá hạt tiêu toàn cầu biến động theo xu hướng tăng trong quý I/2024 do sản lượng tiếp tục giảm ở các nước sản xuất chính. Điều kiện thời tiết bất lợi do hiện tượng El Nino gây ra đang ảnh hưởng đến năng suất và thu hoạch hạt tiêu.

Dự kiến thiếu hụt sản lượng hạt tiêu toàn cầu vào năm 2024 do biến đổi khí hậu và không có nhiều diện tích trồng mới ở các nước sản xuất lớn trong những năm gần đây. Trong đó, thời tiết đang “rất khô” ở Brazil, và những đợt mưa lớn kéo dài tại vùng Tây Nguyên cùng các tỉnh phía Nam Việt Nam sẽ tác động làm giảm sản lượng hạt tiêu trong thời gian tới.



Diễn biến giá tiêu đen tại thị trường Việt Nam năm 2023 - 2024. Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Theo ước tính của Bộ Công Thương, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt 20.000 tấn, trị giá 79 triệu USD, giảm 1,4% về lượng, nhưng tăng 1,9% về trị giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 thì tăng 60,2% về lượng và tăng 83,9% về trị giá.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 1/2024 ước đạt mức 3.953 USD/tấn, tăng 3,4% so với tháng 12/2023 vàtăng 14,8% so với tháng 1/2023.

Về cơ cấu và chủng loại xuất khẩu: Năm 2023, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hạt tiêu đen, tỷ trọng chiếm 69,51% tổng sản lượng và chiếm 70,67% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước trong năm 2023. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu hạt tiêu đen đã tác động tích cực lên toàn ngành "vàng đen".

Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong tháng 1/2024 gồm: Nedspice Việt Nam: 2.147 tấn, Olam Việt Nam: 1.819 tấn, Trân Châu: 1.295 tấn và Phúc Sinh: 1.078 tấn.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu Việt Nam trong tháng 1, đạt 4.774 tấn, chiếm 27,2% thị phần, tuy nhiên so với tháng 12/2023 giảm 23,1%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2, đạt 1.367 tấn, chiếm 7,8% và tăng 35,2%. Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 54,8% đạt 466 tấn.