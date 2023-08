Nguồn cung cạn dần, giá tiêu vọt lên cao nhất 103.000 đồng/kg, tiêu đen tăng thêm 4.000 đồng/kg Nguồn cung cạn dần, giá tiêu vọt lên cao nhất 103.000 đồng/kg, tiêu đen tăng thêm 4.000 đồng/kg

Thông tin mới nhất về giá tiêu hôm nay 12/8: Do nguồn cung dần cạn, giá tiêu đen- loại hạt được ví là "vàng đen" của Việt Nam tăng từ 3.500 – 4.500 đồng/kg so với cuối tháng 7, lên mức 71.000 – 74.000 đồng/kg (tùy nơi). Tương tự, giá tiêu trắng cũng tăng thêm 2.000 đồng/kg so với tháng trước, lên mức 103.000 đồng/kg.