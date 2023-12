Lính biệt kích Ukraine. Nguồn CEPA

Nguồn tin quân sự cho biết, các biệt kích đặc nhiệm Ukraine đang thực hiện các nhiệm vụ phá hoại, đầu độc và ám sát tối mật ở Nga.

Một nguồn tin quân sự nói với tờ The Times of London rằng các biệt kích đặc nhiệm Ukraine đang thực hiện các nhiệm vụ phá hoại tự do ở Nga.

Sĩ quan được biết đến với biệt danh Mykola nói với tờ The Times rằng các đặc vụ đang được huấn luyện để thực hiện các hoạt động phá hoại, đầu độc, ám sát và đánh lạc hướng sau phòng tuyến của kẻ thù.

Ông nói, họ mặc quần áo dân sự, mang theo giấy tờ giả và chỉ dùng bước đi để định hướng.

Ông nói, các nhiệm vụ này rất bí mật, ngay cả cấp trên của Mykola cũng không biết về chúng. Theo tờ The Times, nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ tuyệt mật một phần là do nguồn vốn được chuyển đến Ukraine từ EU và Mỹ ngày càng cạn kiệt.

"Điều đó không có trong sách. Chính phủ quá chậm chạp và quan liêu. Chúng tôi cần đào tạo con người nhanh chóng và chuẩn bị cho họ sẵn sàng. Chính phủ không có trại huấn luyện chuyên biệt nào cho các loại hoạt động cần thiết để chống lại cuộc chiến này", Mykola nói với The Times tại một căn cứ trại huấn luyện bí mật.

Ukraine cũng đang phải vật lộn để theo kịp số lượng binh lính Nga và đội quân máy bay không người lái của Nga, vốn đông hơn họ với tỷ lệ 7/1. Mykola thừa nhận điều này và tin rằng những nhiệm vụ này sẽ mang lại lợi thế cho Ukraine.

"Chúng tôi chỉ có thể cạnh tranh về kỹ thuật phẫu thuật", ông nói. "Công nghệ và tư duy kinh doanh của chúng ta sẽ đánh bại thịt và thép của Nga".

Mykola cũng giải thích các điều kiện tối ưu cho sứ mệnh xuyên biên giới vào Nga, chẳng hạn như đám mây thấp che khuất mặt trăng và các ngôi sao.

"Họ sẽ mặc quần áo dân sự, mang theo giấy tờ giả, không điện thoại, sử dụng la bàn, bản đồ và đếm bước đi để định hướng", ông giải thích.

Mykola nói thêm, hầu hết các nhiệm vụ đều "quá đơn giản" để giải thích, "chủ yếu là vì Điện Kremlin muốn giữ im lặng về lính biệt kích đặc nhiệm Ukraine đang lang thang khắp vùng nông thôn Nga".

Nhưng ông cũng thừa nhận rằng "những người như ông chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin vào tháng 5/2023".

Ông nói: "Chúng tôi cũng có những người Nga ở Nga giúp đỡ chúng tôi".

Mykola cũng chỉ trích các nhiệm vụ của các đặc vụ quân sự khác trong quân đội Ukraine, chẳng hạn như cuộc đột kích táo bạo bằng mô tô nước vào Crimea, được ghi lại trên video, gọi đó là "hoàn toàn lãng phí thời gian và nguồn lực".

"Chúng tôi gọi những người thực hiện việc đó là lữ đoàn Spielberg. Họ đã đi, nhìn thấy và quay phim. Như thường lệ, Kyrylo quan tâm đến việc cử người đi làm phim quảng cáo hơn là các hoạt động nghiêm túc".