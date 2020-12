Biểu dương lực lượng công an Hà Nội đã phá chuyên án ma túy lớn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Trong thư khen, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định: Chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chiến công của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm.

Ông Chu Ngọc Anh cũng tin tưởng trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô. Đồng thời, ông Chu Ngọc Anh đề nghị lực lượng Công an thành phố Hà Nội khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Trước đó, ngày 25/10/2020, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an khám phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua, bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ tổng cộng 30 bánh Heroin; 4,6 kg ma túy tổng hợp và 8 tỷ 150 triệu đồng. Đây là chiến công xuất sắc của Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.