Toàn cảnh triều cường "ngoạm" đất, doạ "nuốt" công trình tại bờ biển Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Triều cường, sóng lớn liên tục trong thời gian qua đã gây sạt lở sâu vào phía trong hàng chục mét; đe dọa “xoá sổ” một số công trình dân sinh và an ninh quốc phòng tại đoạn bờ biển khu vực phía đông Mũi Co Co, thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.