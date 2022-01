Bình dân hoá phố đi bộ Nguyễn Huệ, quán chè bưởi cũng thuê được "đất vàng"

Mặt bằng phố đi bộ Nguyễn Huệ sống dậy

Tình hình kinh doanh của các cửa hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1,TP.HCM) những ngày gần đây đã khởi sắc, trái với cảnh nhiều nơi cửa đóng then cài và trả mặt bằng hàng loạt như trước.

Mặt bằng phố đi bộ Nguyễn Huệ đã có chủ trở lại, ít bảng cho thuê hơn. Ảnh: Hồng Phúc.

Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, số lượng mặt bằng cần tìm người thuê đang ngày càng giảm dần và hiện chỉ còn khoảng hơn chục mặt bằng đang tìm chủ nhân mới.

Trong khi đó, thời điểm TP.HCM vừa mở cửa kinh tế hồi tháng 10, mặt bằng trên đường này rất hẩm hiu, đâu đâu cũng là nhà hàng, quán ăn, cửa hiệu treo biển cho thuê.

Mặt bằng phố đi bộ Nguyễn Huệ hướng từ Bến Bạch Đằng vào UBND Thành phố, có tỷ lệ lấp đầy khá cao. Nhiều cửa hàng mới, chủ yếu là nhà hàng, quán cà phê, trà sữa và các cửa hàng thời trang đã đi vào hoạt động. Một số khác đang thi công và có thể khai trương sớm trước Tết Nguyên đán.

Chung cư 42 Nguyễn Huệ, nơi tập trung hàng loạt quán cà phê, trà sữa, quà lưu niệm chủ yếu phục vụ giới trẻ cũng đang dần hồi sinh khi nhiều thương hiệu đã trở lại.

Vào thời điểm buổi tối, có thể dễ dàng nhận thấy khoảng hơn 2/3 các cửa hàng ở chung cư này đã sáng đèn đón khách.

Tỷ lệ mặt bằng có chủ trở lại kinh doanh ở chung cư 42 Nguyễn Huệ đã đạt được khoảng 2/3. Ảnh: Hồng Phúc.

Hẹn bạn cà phê cuối tuần tại một quán ở chung cư 42 Nguyễn Huệ, Hồng My (quận Bình Tân) cho hay so với cách đây khoảng 1 tháng, số lượng cửa hàng ở chung cư đã mở lại khá nhiều. Do đó, My và nhóm bạn có thể la cà cả buổi sáng, sau khi uống cà phê sẽ chuyển sang dạo các shop thời trang.

"Trước đây, chung cư này bọn mình hay lui tới vào cuối tuần vì có không gian đẹp, góc nhìn ra phố đi bộ. Nhưng sau dịch, chung cư vắng lắm, nhiều nơi đóng cửa luôn nên cũng không có gì để đi. Bây giờ nhộn nhịp lại rồi, có thêm cả vài shop thời trang mới. Tụi mình cũng có thể đi dạo quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều nơi đã đông đúc trở lại", My hồ hởi nói.

Chè bưởi cũng thuê được "đất vàng"

Còn trên mặt tiền đường, nhiều quán sushi, trà sữa, cà phê mới đã mọc lên. Thậm chí, một số cửa hàng bình dân như trà chanh, chè bưởi cũng đã tận dụng thời điểm nhiều mặt bằng trống, giá thuê rẻ nhảy vào thuê "đất vàng" để kinh doanh.

Quán chè bưởi này đóng cửa vào buổi sáng, mở từ chiều tối và rất đông khách. Ảnh: Hồng Phúc.

Đáng chú ý, khoảng 1 tháng trở lại đây, khi người dân TP.HCM đã dần quen với cuộc sống thích nghi với Covid-19, các hàng quán này rất nhộn nhịp. Ban ngày là thời điểm các quán cà phê, nhà hàng có tiếng nhộn nhịp.

Đêm xuống, hầu hết thương hiệu F&B (nhà hàng, quán ăn, cà phê) từ lớn đến nhỏ đều kín chỗ, khách ngồi tràn ra bên ngoài.

Một số khách sạn lớn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng đang dần thích ứng bằng việc "cắt" một phần diện tích để kinh doanh thêm cà phê trong lúc ngành du lịch chưa thể đón khách như trước.

Nhiều quán cà phê, nhà hàng, quán ăn đã mọc lên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Hồng Phúc.

Tình hình kinh doanh trên con đường đắc địa bậc nhất tại TP.HCM đang dần khởi sắc. Nhiều thương hiệu cũng cho biết sẽ sớm chen chân vào khu vực này.

Mới đây, chuỗi cà phê nổi tiếng Nhật Bản %Arabica cũng thông báo sẽ sớm vào Việt Nam và đã "chốt" được địa điểm đặt cửa hàng đầu tiên là trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. %Arabica sẽ cạnh tranh trực tiếp với hai thương hiệu cà phê lớn thế giới là Starbucks và The Coffee Bean & Tea Leaf cũng đang có cửa hàng ở đây.

Chị Ánh Hiền - chủ một chuỗi hoa nhập khẩu, cho biết đang tính đến chuyện thuê một mặt bằng trên đường Nguyễn Huệ để tăng nhận diện thương hiệu, trong bối cảnh dễ tìm được mặt bằng đẹp và giá thuê hợp lý trong lúc Covid-19.

Theo chị, TP.HCM đang dần nhộn nhịp, người dân đã quen với việc thích nghi, sống chung với dịch, nền kinh tế cũng dần khôi phục. Do đó, việc nắm thời cơ vào lúc này, có được mặt bằng đẹp sẽ thuận tiện cho việc làm thương hiệu cũng như tiếp cận được đối tượng khách hàng tiềm năng.