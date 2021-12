Thị trường mặt bằng cho thuê ở TP.HCM dần khởi sắc

Dạo một vòng nhiều tuyến phố những ngày cuối năm 2021, theo quan sát của phóng viên Dân Việt, một số mặt bằng nhà phố trước đây ở quận 1, 3, Phú Nhuận, Tân Bình… bị "bỏ hoang", dán chi chít giấy cho thuê, nay đã bắt đầu thay biển hiệu mới và đang kinh doanh.

Thị trường dần khởi sắc

Ở "điểm nóng" về giá thuê mặt bằng Ngã sáu Phù Đổng (quận 1), những ngày này sự xuất hiện của thương hiệu cà phê Phin Deli cũng gây bất ngờ.

Trước đây, vị trí này từng thuộc về chuỗi trà sữa Phúc Long, giá thuê lên tới 14.000 USD/tháng. Sau đó, cửa hàng đậu nành Soya Garden thuê lại với mức giá 25.000 USD/tháng.

Đợt bùng phát dịch lần thứ 4, họ trụ không nổi với giá thuê cao ngất, đành phải trả mặt bằng. Nay tới cà phê Phin Deli nhảy vào vị trí này.

Tuy giá thuê không được tiết lộ, nhưng theo giới cho thuê bất động sản, mức giá khu vực này sẽ không thấp hơn so với mức giá mà đơn vị trước đã thuê.

Hoặc, ngay ngã tư Phạm Văn Hai - Lê Văn Sỹ (Q,Tân Bình), những ngày gần đây, người qua đường khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Bởi từ năm ngoái đến nay, vị trí mặt bằng này luôn treo bảng "cho thuê mặt bằng", rồi đến bảng "mặt bằng đang sửa chữa".

"Khu vực này đã tập trung khá nhiều ngân hàng như Vietinbank, ACB, BIDV,… Giờ có thêm TPBank thì cũng không lạ vì khu vực này kinh doanh khá sầm uất, nên cũng phù hợp với chiến lược mở rộng bán lẻ của các ngân hàng. Hơn nữa, vị trí này cũng rất đẹp khi có diện tích lớn, 2 mặt tiền nên được ngân hàng chọn cũng dễ hiểu", một chuyên gia chuyên môi giới cho thuê mặt bằng nhận định.

"Các doanh nghiệp hiện rất cẩn trọng cân đối lại chi phí và doanh thu để tránh tình trạng phải hủy hợp đồng sau một thời gian ký kết. Do đó, vẫn là quá sớm khi nhận định về thị trường cho thuê mặt bằng ở TP.HCM, bởi tất cả phụ thuộc vào khả năng kiểm soát dịch bệnh, cũng như tốc độ phục hồi của nền kinh tế…", TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam nhận định.

Tương tự, sau một thời gian dài mặt bằng nhà phố cho thuê đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận); đường Hai Bà Trưng (quận 3); đường Lê Văn Sỹ (Tân Bình)… đóng cửa, treo biển cho thuê, giờ đây đã có diện mạo khác hẳn khi được khách thuê mới sửa chữa, trang trí để sẵn sàng bắt đầu kinh doanh đầu năm mới.

Dù vậy, theo quan sát của Dân Việt, vẫn còn nhiều mặt bằng cho thuê ở các khu vực quận Tân Bình, quận 3, Tân Phú… đang treo biển tìm khách thuê.

Ông Lê Minh - chủ một mặt bằng cho thuê trên đường Cách mạng Tháng 8 (quận 3) cho hay, mặt bằng khoảng 45m3 của ông vẫn "ế" khách gần 6 tháng nay.

"Tôi giảm 15-20% cho khách thuê trong 2 tháng đầu, tiếp theo sẽ tính như giá cũ trước dịch, nhưng phải ký hợp đồng từ 1 năm trở lên chứ 6 tháng thì… lẻ mẻ lắm", ông Minh nói.

"Trong tuần vừa rồi, có người hỏi thuê nhưng đòi giảm 30-40% trong 3 tháng đầu, rồi trong 3 tháng tiếp sẽ giảm khoảng 20%, trong khi chỉ ký hợp đồng 1 năm nên tôi đang cân nhắc. Có lẽ tôi chờ sang đầu năm xem thế nào…", ông Minh cho biết thêm.

Bao giờ thị trường mặt bằng cho thuê phục hồi?

Dữ liệu từ JLL Việt Nam - đơn vị chuyên quản lý và tư vấn đầu tư bất động sản, khách thuê tiếp tục đợi chờ để tìm kiếm cơ hội thuê với giá tốt nhất. Trong trung và dài hạn, với lộ trình tiêm vaccine Covid-19 và trở lại trạng thái bình thường mới, TP.HCM được kỳ vọng vẫn là điểm đến thu hút của các nhãn hàng lớn quốc tế nên thị trường mặt bằng cho thuê sẽ kỳ vọng khởi sắc hơn.

JLL Việt Nam dự báo, giá chào thuê duy trì ổn định, giá thuê thực sẽ tăng do các chủ nhà sẽ ngừng một số chính sách miễn giảm, hỗ trợ khi các trung tâm mở cửa trở lại.

"Các chính sách hỗ trợ giữa chủ và khách thuê sẽ mang tính thương lượng theo từng trường hợp, do chủ mặt bằng cũng đang gánh chịu các áp lực về tài chính sau nhiều tháng ngừng hoạt động các mặt bằng", đại diện JLL Việt Nam nhận định.

Chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cũng đánh giá, tại thời điểm này, người thuê mặt bằng nhà phố kinh doanh có hai lợi thế: Thứ nhất là dễ tiếp cận được mặt bằng ở vị trí thuận lợi. Thứ hai là chủ động thương lượng được giá tốt với bên cho thuê.

"Khi kinh tế lấy lại đà phục hồi và người dân có việc làm ổn định, thị trường mặt bằng nhà phố cho thuê sẽ sôi động theo. Có thể đến cuối quý I, đầu quý II/2022, thị trường này sẽ kín chỗ", ông Quang dự đoán.

Trong khi đó, số liệu tháng 12 của Chợ Tốt Nhà cho thấy, thị trường BĐS cho thuê đang có dấu hiệu hồi phục.

Cụ thể, giá thuê mặt bằng kinh doanh với diện tích 60-100m2 ở một số trục đường chính tại quận 1, như đường Lê Thánh Tôn, khoảng 200 triệu đồng/tháng; 80-200 triệu đồng/tháng trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai; khoảng 120 triệu đồng/tháng trên đường Đề Thám…

Đối với quận 7, tại trục đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Thập, giá thuê mỗi mặt bằng đang dao động ở mức 15-40 triệu đồng/tháng...

Đặc biệt, số tin đăng cho thuê mặt bằng kinh doanh tại TP.HCM trên Chợ Tốt Nhà chưa phục hồi lại như thời điểm trước dịch nhưng đã có sự tăng trưởng khá so với trước đó. Cụ thể, vào tháng 12, lượng tin rao thuê giảm 70% so với tháng 5, nhưng tăng hơn 300% so với tháng 9.