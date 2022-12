Bình Định: Chợ An Nhơn mới- Thổi bùng sức sống cho thị xã An Nhơn

Toàn cảnh Dự án Hưng Định City tại thị xã An Nhơn, Bình Định.

Vị trí đắc địa, tọa lạc tại trái tim thị xã An Nhơn

Tọa lạc tại trái tim thị xã An Nhơn (Bình Định), chợ An Nhơn mới được xây dựng trong KĐT Hưng Định City đang có đầy đủ các yếu tố và lợi thế để hình thành nên một trung tâm kinh doanh thương mại sầm uất và hiện đại bậc nhất tại đây. Không những thế, trong tương lai, chợ An Nhơn mới còn được định hướng sẽ trở thành đầu mối giao thương lớn nhất khu vực, là động lực thổi bừng sức sống cho thị xã An nhơn.

Một trong nhưng lợi thế nổi bật là vị trí đắc địa. Chợ An Nhơn mới nằm tiếp giáp 2 mặt tiền đường Trần Phú và đường Ngô Gia Tự, là hai mặt tiền đường lớn sầm uất bậc nhất khu vực thị xã An Nhơn. Chợ An Nhơn được chủ đầu tư- Tập đoàn Tây Bắc thiết kế và đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng lưu lượng người tham gia giao thông đông đúc và nhiều tuyến đường rộng thoáng kết nối trực tiếp đến các khu vực lân cận.

Khu Phố Chợ An Nhơn với những tuyến đường kết nối rộng thoáng.

Đặc biệt, chợ An Nhơn mới còn có vị trí độc tôn nằm trong khu đô thị lớn, được cộng hưởng nhiều lợi ích đến từ cư dân tinh hoa và cảnh quan đô thị chung của dự án Hưng Định City như: Tháp đồng hồ trung tâm, đại lộ ánh sáng, hồ thiên nga, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, đường chạy bộ ven hồ, khu thể thao ngoài trời, cùng nhiều tiện ích vượt trội khác…

Từ dự án chỉ vài bước chân, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học, … của thị xã An Nhơn.

Khu Chợ An Nhơn mới đang được xây dựng.

Khu kinh doanh thương mại, dịch vụ sầm uất



Theo chủ đầu tư- Tập đoàn Tây Bắc: Chợ An Nhơn mới là một điểm nhấn quan trọng của KĐT Hưng Định City. Nơi đây được chính quyền quy hoạch và định hướng sẽ trở thành đầu mối giao thương lớn nhất thị xã An Nhơn. Theo thiết kế được phê duyệt, Tổ hợp chợ - thương mại dịch vụ này có tổng diện tích hơn 33.000m2, trong đó xây dựng 142 kiot và gần 800 vị trí bán hàng.

Đại diện Tập đoàn Tây Bắc cho biết: Chợ được thiết kế hiện đại, khang trang, cùng các tiện ích đa dạng, không gian kinh doanh rộng rãi, thoáng mát. Đặc biệt, các gian hàng trong chợ sẽ được phân chia khoa học như: Khu đồ khô, khu bán thịt, khu bán cá, khu gà, vịt... sạch sẽ, an toàn.

"Bằng sự tính toán kĩ lưỡng từ khâu thiết kế, chất lượng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo không gian rộng, thoáng với các lối đi riêng có thể cho xe chạy vào tận các sạp, ki-ốt. Các công trình tiện ích đầy đủ, nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, có khu tập kết rác, bãi giữ xe phục vụ tiểu thương và khách hàng"- đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Kinh doanh tại đây, tiểu thương được tiếp cận nguồn khách hàng ổn định, thu nhập cao đến từ dân cư nội khu đô thị. Bên cạnh đó, vị trí trung tâm thị xã đặc biệt thuận tiện giao thông giao thương với người dân các khu vực lân cận. Quá trình lấy hàng, bán hàng nhờ đó cũng thuận tiện hơn rất nhiều so với trước.

Tháp đồng hồ Hưng Định City - biểu tượng văn hóa mới của thị xã An Nhơn

Lần đầu tiên xuất hiện mô hình khu đô thị gắn liền với chợ

Ngoài chợ An Nhơn mới đang được xây dựng, dự án Hưng Định City được thiết kế và chia thành các phân khu chính: Khu Hưng Gia và Khu Phú Gia, Khu Mỹ Gia, khu Hoàng Gia. Trong các phân khu này, khu Hoàng Gia được thiết kế độc đáo là quần thể biệt thự đảo, những chủ nhân của nơi này sẽ được tận hưởng một không gian sống yên tĩnh, trong xanh và đẳng cấp.

Các phân khu của dự án được thiết kế với đầy đủ công năng, tiện ích mang đến cho chủ nhân sở hữu cuộc sống thượng lưu, hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên trong xanh, kiến tạo chuẩn mực sống mới tại An Nhơn. Được biết, dự án mang đến cho cư dân nơi này hơn 20 tiện ích vượt trội, đẳng cấp như: Đại lộ ánh sáng, cây xanh ánh sáng, con đường sinh thái, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non….

Có thể nói sự kết hợp hoàn hảo giữa khu đô thị và Chợ An Nhơn mới của dự án Hưng Định City đã đem đến khái niệm mới về an cư lạc nghiệp tại mảnh đấy An Nhơn. Bởi nó không chỉ đem đến cho người dân nơi sinh sống đẳng cấp, mà nó còn tạo ra cơ hội chính những chủ nhân sở hữu và thổi bừng sức sống của thị xã An Nhơn.

Khu nhà phố thương mại và biệt thự đảo Hoàng Gia.

Tháp đồng hồ Hưng Định City - biểu tượng văn hóa mới của thị xã An Nhơn.

