Phố chợ An Nhơn (Bình Định): Kiến tạo cuộc sống mới, nơi làm giàu mới

Toàn cảnh Dự án Hưng Định City (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Chợ An Nhơn mới có gì đặc biệt?

Khác biệt hoàn toàn với mô hình chợ truyền thống, chợ An Nhơn mới nằm trong Khu đô thị Hưng Định City được thiết kế theo mô hình hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khắc phục toàn bộ những hạn chế và yếu điểm trong thiết kế cùng những nguy cơ tiềm ẩn của chợ cũ.

Quy mô chợ An Nhơn mới gồm 790 vị trí bán hàng và 142 kiot thương mại, đáp ứng đa dạng các ngành hàng kinh doanh của người dân. Đại diện Tập đoàn Tây Bắc cho biết: Chợ được thiết kế hiện đại, khang trang, cùng các tiện ích đa dạng, không gian kinh doanh rộng rãi, thoáng mát. Đặc biệt, các gian hàng trong chợ sẽ được phân chia khoa học như: Khu đồ khô, khu bán thịt, khu bán cá, khu gà, vịt... sạch sẽ, an toàn.

Cũng theo thông tin từ Tập đoàn Tây Bắc, hạ tầng chợ An Nhơn có chất lượng vượt trội với hệ thống đường điện, đường cấp thoát nước đi ngầm, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường. Toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đều được thi công xây dựng bằng vật liệu chất lượng cao.

Tiêu chí ưu tiên đặc biệt của Tập đoàn Tây Bắc khi thiết kế các khu chợ mới, trong đó có chợ An Nhơn là xây dựng, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ, đảm bảo an toàn cho các tiểu thương và bà con trong quá trình kinh doanh buôn bán. Bên cạnh đó từ hệ thống xử lý nước thải, khu tập kết rác tập trung đến hệ thống thoát nước thông minh, nhà vệ sinh công cộng đều được bố trí khoa học, sạch sẽ cùng với việc đảm bảo khu vực đỗ xe rộng, thông thoáng.

Hơn thế nữa, chủ đầu tư cũng chú trọng trong việc xây dựng cảnh quan cho dự án với không gian cây xanh chiếm diện tích lớn để tạo không khí thoáng mát, đảm bảo sức khỏe cho cư dân sinh sống cũng như kinh doanh tại dự án.

Với lợi thế nằm ở vị trí trung tâm, Chợ An Nhơn mới tiếp giáp 2 tuyến đường huyết mạch là đường Trần Phú và Ngô Gia Tự sầm uất, thuận tiện cho việc giao thương, đi lại mua sắm của người dân. Đặc biệt, chợ An Nhơn mới còn có vị trí độc tôn nằm trong khu đô thị lớn, được cộng hưởng nhiều lợi ích đến từ cư dân tinh hoa và cảnh quan đô thị chung của dự án Hưng Định City như: Tháp đồng hồ trung tâm, đại lộ ánh sáng, hồ thiên nga, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, đường chạy bộ ven hồ, khu thể thao ngoài trời, cùng nhiều tiện ích vượt trội khác…

Từ dự án chỉ vài bước chân, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học, … của thị xã An Nhơn.

Chợ An Nhơn- Nơi khởi đầu cuộc sống phồn vinh, thịnh vượng, nơi mọi người làm giàu và hạnh phúc

"Tất cả những ưu điểm trong thiết kế, xây dựng và lựa chọn vị trí đối với chợ An Nhơn là minh chứng khẳng định rằng đây chắc chắn sẽ là khu chợ hiện đại kiểu mẫu đầu tiên tại thị xã này. Mục tiêu của Tập đoàn Tây Bắc hướng đến, không chỉ xây dựng một khu chợ đơn thuần, mà còn mang đến những lợi ích lớn đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, giúp bà con tiểu thương, cư dân khu vực có nơi làm giàu mới hiện đại, văn minh và an toàn"- ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc dự án Hưng Định City- Đại diện Tập đoàn Tây Bắc chia sẻ.

Khu phố chợ An Nhơn đã được Tập đoàn Tây Bắc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường đồng bộ.

Tiên phong kiến tạo đô thị, lấy Chợ làm giá trị cốt lõi

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển các khu đô thị gắn liền với chợ, Tập đoàn Tây Bắc đã khẳng định thương hiệu của mình thông qua nhiều dự án thành công trên khắp cả nước như: Phố chợ Lương Sơn (Hòa Bình), Phố chợ Minh Khai (Bắc Kạn), Chợ Hải Tân (Hải Dương), Phố chợ Phú Khương (Bến Tre),… Với phương châm "lấy Chợ làm giá trị cốt lõi", Tập đoàn Tây Bắc hướng đến việc tạo nên một không gian sống đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu vừa để sinh sống lại vừa kinh doanh, buôn bán của cư dân.

Dự án Hưng Định City tại thị xã An Nhơn sắp tới sẽ là một trong số những thành công của Tập đoàn Tây Bắc. Đây cũng là thế mạnh và tâm huyết mà tập đoàn đặt ra với sứ mệnh: "Tiên phong kiến tạo khu đô thị gắn liền với chợ, nơi mọi người làm giàu và hạnh phúc".

Theo đánh giá, việc xây dựng chợ An Nhơn mới sẽ giúp tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương và các vùng lân cận nói riêng, bà con tiểu thương, cư dân khu vực thị xã An Nhơn nói chung được tiếp cận với không gian kinh doanh mới, hiện đại hơn, khang trang hơn, an toàn hơn. Không gian kinh doanh ổn định sẽ là đòn bẩy thúc đẩy quá trình buôn bán, giao thương tốt hơn. Từ đó, chất lượng sống của bà con được nâng cao, hướng đến "an cư lạc nghiệp" và làm giàu trong tương lai, góp phần tác động đến kinh tế, xã hội thị xã An Nhơn, hướng đến phát triển đô thị với cuộc sống giàu mạnh.

Việc triển khai dự án Tổ hợp Chợ thương mại dịch vụ Hưng Định City còn tác động tích cực tới giá trị bất động sản (BĐS) nằm trong dự án cũng như thị trường BĐS chung của thị xã An Nhơn . Bởi khi có chợ, BĐS tại dự án nhanh chóng được gia tăng giá trị nhờ mô hình KĐT kết hợp Chợ độc nhất, lần đầu tiên xuất hiện tại thị xã An Nhơn; Cá nhân sở hữu BĐS tại dự án thuận lợi trong việc trực tiếp kinh doanh đa dạng mô hình, cho thuê mặt bằng kinh doanh buôn bán; Nhà đầu tư sở hữu BĐS tại dự án yên tâm đầu tư nhờ tiềm năng gia tăng giá trị cao trong tương lai nhờ tác động củacác chính sách thúc đẩy kinh tế khu vực, đột phá hạ tầng kết nối của thị xã An Nhơn hướng lên Thành phố 2025,...

Một số hình ảnh khu chợ An Nhơn cũ xuống cấp hiện nay cho thấy sự cần thiết có một nơi mới để người dân nơi đây kinh doanh, buôn bán, mua sắm được thuận tiện, sạch sẽ.



