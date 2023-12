Bình Định chuyển hơn 43 tỷ cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, hoán đổi "đất vàng" dời khách sạn Bình Dương Bình Định chuyển hơn 43 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, hoán đổi "đất vàng" dời khách sạn Bình Dương

Bình Định đã chuyển toàn bộ hơn 43,4 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của Khách sạn Bình Dương tại 493 An Dương Vương và hoán đổi khu đất khác tại 66 Hàn Mặc Tử (TP.Quy Nhơn), cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 xây dựng Nhà an điều dưỡng.

Bình Dương là khách sạn đầu tiên được UBND tỉnh Bình Định thực hiện bồi thường, trong 3 khách sạn sát biển Quy Nhơn, buộc phải di dời. Với mục đích, xây dựng công viên cho dân, trả lại không gian biển cộng đồng, tạo thông thoáng vịnh Quy Nhơn. Bình Định bồi thường hơn 43 tỷ đồng, hoán đổi "đất vàng" tại khu đất 66 Hàn Mặc Tử Sở TNMT tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh này đã hoàn tất việc chuyển toàn bộ hơn 43,4 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của Khách sạn Bình Dương tại số 493 An Dương Vương (phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn), cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15. Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định giao 2.800,5m2 đất tại số 66 Hàn Mặc Tử (phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, để xây dựng Nhà an điều dưỡng Binh đoàn 15. Theo Cục thuế tỉnh Bình Định, thời hạn giao đất là lâu dài và không thu tiền sử dụng đất. Khu đất tại số 493 An Dương Vương là đất quốc phòng với diện tích 2.843m2, vị trí đắc địa nằm sát bãi biển Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã thu hồi từ năm 2018. Việc thu hồi này đã được Bộ Quốc phòng có văn bản đồng ý chuyển giao đất quốc phòng do Binh đoàn 15 quản lý, cho UBND tỉnh Bình Định. Theo lộ trình, Bình Định tuyên bố sẽ dời 3 khách sạn nằm sát biển Quy Nhơn, gồm: Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến. Ảnh: Dũ Tuấn. Theo văn bản số 4084/BĐ-TM ngày 28/12/2022 mà Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 gửi UBND tỉnh Bình Định, dự kiến thời gian triển khai xây dựng tại số 66 Hàn Mặc Tử trong quý I/2023, thời gian hoàn thành quý II năm 2025. Binh đoàn 15 cam kết thời gian bàn giao khu đất 493 An Dương Vương, trong quý II năm 2025 (trước ngày 30/6/2025). Tuy nhiên, theo ghi nhận, tại khu đất số 66 Hàn Mặc Tử, hiện công trình vẫn chưa khởi công xây dựng, chỉ là khu đất trống cỏ mọc um tùm, phía trước có dựng tấm bảng Nhà khách Quy Nhơn – Binh đoàn 15 và thông báo liên hệ, tại địa chỉ cũ 493 An Dương Vương. Khách sạn Bình Dương đã được Bình Định chi tiền bồi thường, hỗ trợ và giao đất ở vị trí mới để di dời. Ảnh: Dũ Tuấn. Khách sạn Hải Âu đã hết hạn thuê đất, chuẩn bị di dời Từ năm 2019, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã thông báo về việc sẽ dời 3 khách sạn nằm sát biển Quy Nhơn, gồm: Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến. Đây là quyết định "tiên phong" đầy táo bạo nhưng cũng khá cam go, trong việc lấy lại không gian ven biển phục vụ cộng đồng. Động thái này, cũng được rất nhiều người dân Bình Định ủng hộ. Lãnh đạo tỉnh Bình Định tuyên bố, việc di dời khách sạn là để lấy đất xây dựng công viên, không gian ven biển cho cộng đồng. Khách sạn sẽ được di dời căn cứ vào thời hạn cho thuê đất và theo lộ trình phù hợp. Tại khu đất số 66 Hàn Mặc Tử, hiện chỉ là khu đất trống cỏ mọc um tùm. Ảnh: Dũ Tuấn. Để thống nhất di dời khách sạn Bình Dương, tỉnh Bình Định đã từng nhiều lần làm việc với Bộ Quốc phòng. Thậm chí, một lãnh đạo Bình Định thể hiện quyết tâm rất cao trong việc lấy lại không gian biển cho cộng đồng, khi hứa với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: "Bình Định thu hồi đất khách sạn Bình Dương để làm công viên cho người dân. Nếu làm cái gì khác thì vị này nhận kỷ luật". Khách sạn Bình Dương tại 493 An Dương Vương, vị trí sát bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: Dũ Tuấn. Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến, cả 3 khách sạn đều được xây từ nhiều năm trước, có tiếng tại phố biển Quy Nhơn và nằm ở vị trí đắc địa sát biển. Trong giai đoạn khó khăn, cả 3 khách sạn đều có đóng góp rất lớn cho ngành du lịch của Quy Nhơn và tỉnh Bình Định. Thế nhưng, về lâu dài không gian biển phải trả lại cho người dân, đây là quan điểm nhất quán của lãnh đạo tỉnh Bình Định từ thế hệ trước và đến lúc này. Việc di dời sẽ thực hiện theo lộ trình, còn về phía nhà đầu tư không hề có vi phạm. Đối với khách sạn Hoàng Yến (hạn thuê đất đến 2052) và Hải Âu (đã hết hạn thuê đất từ 2019). Đường Hàn Mặc Tử ở trung tâm thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Dũ Tuấn. Khách sạn Hải Âu hoạt động năm 2009, chỉ được cho thuê đất 10 năm, sau đó được gia hạn cho thuê đất thêm 2 năm. Tuy nhiên, theo Sở TNMT tỉnh Bình Định, khách sạn Hải Âu dù đã hết hạn thuê đất từ 2019 nhưng được gia hạn và kéo dài hạn di dời, khỏi vị trí hiện tại đến năm 2024. Lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Bình Định xác nhận, khách sạn Hải Âu được kéo dài hạn di dời đến năm 2024 vì dự án là tài sản rất lớn, đặc biệt có công trình khách sạn 11 tầng. Nếu khách sạn di dời ngay thì rất khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có khó khăn trong việc giải quyết công ăn, việc làm cho hàng trăm lao động. Chưa kể, theo quy định về pháp luật đất đai, nguyên tắc đất đã hết hạn thuê như trường hợp khách sạn Hải Âu thì nhà nước không bồi thường; vị trí để di dời cũng không được giao chỉ định mà phải qua đấu giá. Tháng 8/2024, khách sạn Hải Âu phải di dời khỏi vị trí hiện tại. Riêng khách sạn Hoàng Yến đến tháng 5/2052 mới hết hạn thuê đất nên hiện nay tỉnh Bình Định, mới chỉ thông báo chủ trương di dời để doanh nghiệp biết và việc di dời, cũng được tiến hành theo lộ trình. Bình Định xin ý kiến Tổ Công tác đặc biệt của Thủ tướng về dự án khu lấn biển Mũi Tấn Ở bãi biển Quy Nhơn, từ 10 năm trước, lãnh đạo tỉnh Bình Định cho một doanh nghiệp thực hiện việc san lấp, lấn biển Quy Nhơn diện tích hơn 12ha để làm cáp treo nối từ Mũi Tấn, sang Khu du lịch Hải Giang thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn). Khu lấn biển Mũi Tấn nằm ở đầu đường Xuân Diệu, con đường ven biển đẹp nhất ở Quy Nhơn. Bờ biển Quy Nhơn dài 5km, có độ cong "vầng trăng khuyết" tuyệt đẹp, bị biến dạng bởi phần san lấp, ô nhiễm môi trường biển, bị dư luận chỉ trích. Cho lấn biển, nhưng giữa lãnh đạo tỉnh Bình Định và nhà đầu tư không thống nhất được quy hoạch và chưa tạo sự đồng thuận trong người dân. Cụ thể, nhà đầu tư muốn xây dựng hàng trăm căn biệt thự tại khu lấn biển nhưng lãnh đạo Bình Định kiên quyết khước từ, không đồng ý và yêu cầu chỉ làm dịch vụ tại đây. Cáp treo "đứt gánh" và thực tế bối cảnh vào lúc đó, Bình Định rất khát khao phát triển du lịch nên mới có quyết định cho san lấp, lấn biển Quy Nhơn. Một lãnh đạo tỉnh từng thừa nhận, đây là vấn đề tồn tại "nhức nhối" từ rất lâu, chính quyền phải cố gắng giải quyết, bằng nhiều cách và mất nhiều năm liền. Bình Định đã quyết liệt "sửa sai" và không dùng đến tiền ngân sách. Dự án Mũi Tấn ban đầu có tổng diện tích 12ha, được tỉnh đồng ý, xén bớt nhằm trả lại độ cong tự nhiên cho bãi biển, còn lại hơn 7ha. Nơi đây đang hình thành công viên, quảng trường… là không gian cộng đồng phục vụ người dân, du khách tại Quy Nhơn. Chỉ một phần diện tích nhỏ phía sát Hải đoàn 48, được quy hoạch dùng để xây dựng khách sạn 40 tầng, diện tích lớn còn lại xây công viên phục vụ cộng đồng. Khu lấn biển Mũi Tấn từ khu đất hoang được xây dựng công viên, không gian ven biển dành cho cộng đồng. Ảnh: Dũng Nhân. Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn từ cuối năm 2018 đã đàm phán, tái khởi động Dự án Khu du lịch Hải Giang Merry Land tại thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải và tiếp nhận triển khai dự án tại khu lấn biển Mũi Tấn. Ngay sau đó, công ty này làm các thủ tục tiếp theo để triển khai đầu tư xây dựng dự án. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2882365636 ngày 19/7/2019. Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý II/2019 - quý II/2020 hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; Từ quý II/2020 - quý II/2022 khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động. Tuy nhiên, dự án kéo dài nhiều năm, liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, mặt khác quy định pháp luật có thay đổi. Đặc biệt, theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 thì đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, để giải quyết tồn tại của trường hợp này, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản báo cáo Tổ Công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ để được hướng dẫn việc thực hiện. Bình Định đang chờ văn bản trả lời của Tổ Công tác đặc biệt của Thủ tướng, để có cơ sở giải quyết cho dự án này. Đến nay, Bình Định chưa có quyết định giao đất khu lấn biển Mũi Tấn cho doanh nghiệp thuê, để thực hiện dự án. "Đất võ trời văn" Bình Định tự lực, tự cường với đau đáu thoát nghèo, chăm lo hạnh phúc của dân 18/12/2023 10:38

'Sự hài lòng của dân là thước đo uy tín cán bộ' và chuyện 'Ngày thứ 5 không hẹn, không viết' ở Bình Định 13/12/2023 13:00

Bình Định: "Đoàn kiểm tra về, nông thôn mới sạch lắm, cờ rợp trời, nhưng xong rồi, một số xã lại buông" 14/12/2023 14:25

Bí thư Bình Định hồi tưởng chuyện 'con đường lầy lội' từ thời làm Thư ký Chủ tịch tỉnh Mai Ái Trực 16/12/2023 06:28 Chia sẻ