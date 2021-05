Bình Định: Vác xà beng đột nhập tiệm vàng cuỗm 300 lượng vàng 18K trong tích tắc

Theo đó, đơn trình báo của anh Nguyễn Anh Trung, chủ hiệu vàng Anh Trung (ở khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) được Công an thị xã Hoài Nhơn tiếp nhận và giải quyết. “Chúng tôi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã đến xác minh, khám nghiệm hiện trường vụ việc”, lãnh đạo Công an thị xã Hoài Nhơn nói.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp.

Qua trích xuất camera xác định, vụ trộm xảy ra vào lúc 2h15 ngày 12/5. Đối tượng đột nhập vào hiệu vàng của anh Trung là một thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang, mặc trang phục kín toàn thân, vai đeo ba lô, mang theo xà beng để thực hiện vụ trộm.



Kẻ trộm đã cướp đi 300 lượng vàng 18K.

Ban đầu, thanh niên này đột nhập lên tầng 2, dùng xà beng cạy phá cửa gỗ của ngôi nhà rồi đi xuống tầng trệt nơi đặt những tủ kính chứa vàng. Để thực hiện vụ trộm, thanh niên này đã vô hiệu hóa camera giám sát trong nhà, rồi dùng dụng cụ mang theo để cạy tủ kính để lấy vàng. Theo anh Trung, số lượng vàng đối tượng lấy đi trên 300 lượng vàng 18K…



Hiện, các trinh sát, điều tra viên của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định và Công an thị xã Hoài Nhơn đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ráo riết truy lùng hung thủ thực hiện vụ trộm, để xử lý nghiêm theo quy định phát luật.