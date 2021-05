Bình Dương: Dự án đã cất nóc, sắp bàn giao căn hộ nhưng chưa được cấp phép mở bán

Ngày 3/12/2019, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 147/QĐ-XPVPHC xử phạt số tiền 40 triệu đồng đối với Công ty Tường Phong về hành vi tổ chức thi công công trình Khu nhà ở thương mại – dịch vụ Contentment Plaza sai nội dung GPXD đã được cấp. Tại thời điểm kiểm tra và xử phạt, dự án Contentment Plaza (Roxana Plaza) đã xây dựng tới tầng 25 và tất cả các tầng của công trình này đều xảy ra vi phạm về xây dựng.

Cụ thể, tại tầng 2 và tầng 3, chủ đầu tư đã tự ý xây dựng diện tích nhỏ hơn so với GPXD được duyệt. Còn lại, tại các tầng 8 đến tầng 10, tầng 12 đến tầng 18, tầng 20 đến tầng 25, mặt bằng mỗi tầng đã xây dựng tăng 444,2m2 so với diện tích được cấp phép; Tại tầng 11 và tầng 19, diện tích đã xây dựng tăng 447,2m2; Tại tầng 1 diện tích tăng 325,34m2, tầng 4 diện tích tăng 135m2; Sai số lớn nhất là tầng 5 và tầng 7, diện tích tăng lần lượt là 529m2 và 567,4m2 so với GPXD.

Phần mái bằng bê tông cốt thép của toà nhà cũng là công trình sai phạm với diện tích 3.375m2. Nghiêm trọng nhất, là trong GPXD của công trình có 2 tầng hầm. Tuy nhiên, trong quyết định xử phạt thì chủ đầu tư đã không xây dựng 2 tầng hầm theo giấy phép được duyệt.