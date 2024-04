Bình Dương: Dự án Picity Sky Park chưa đủ điều kiện pháp lý đã huy động vốn từ khách hàng?

Dự án chưa đầy đủ pháp lý

Những ngày qua, trên địa bàn TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhiều nhân viên môi giới liên tục quảng bá và tìm kiếm khách hàng mua dự án mang tên Picity Sky Park. Tuy nhiên, theo thông tin từ UBND TP.Dĩ An, cơ quan chức năng không cấp phép cho dự án nào mang tên Picity Sky Park ở phường An Bình.

Cơ quan chức năng cho biết không cấp phép cho dự án Picity Sky Park mà chỉ có dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng Ảnh: Gia Linh



Địa bàn phường An Bình hiện có nhiều dự án được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng" do Công ty CP Khách sạn Đầu tư Kim Sơn làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư Phát triển Pi Group là đơn vị phát triển.

Qua xác minh của phóng viên (PV) Dân Việt, Picity Sky Park thực chất là tên dự án được chủ đầu tư tự đặt để quảng bá sản phẩm chứ không hề được cơ quan chức năng chấp thuận. Dự án này nằm gần tuyến quốc lộ 1A, giao thông đông đúc, quanh khu vực trên thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe.

Picity Sky Park có tổng diện tích đất quy hoạch khoảng hơn 10.000m2, mật độ xây dựng 52,91%, cao 40 tầng nổi và 3 tầng hầm. Dự án có 3 block (bock 1, 3 cao 40 tầng, block 2 cao 21 tầng) với các loại hình sản phẩm gồm căn hộ, officetel, shophouse, cung cấp cho thị trường 1.568 căn. Trong đó, 1.141 căn hộ, 178 căn hộ có lửng, 23 căn shophouse và 226 căn officetel.

Dự án này nằm gần tuyến quốc lộ 1A, thường xuyên kẹt xe. Ảnh: Gia Linh

Về mặt pháp lý dự án, hiện chủ đầu tư mới được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch 1/500… Dự án hiện chưa xác định được giá đất, chưa được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp phép đủ điều kiện huy động vốn hoặc bán nhà ở hình thành trong lương lai.

"Bán lúa non" khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý?

Qua khảo sát thực tế của PV Dân Việt, hiện nay dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng vẫn đang trong quá trình thực hiện thi công phần ép cọc, dự án vẫn chưa thi công đến hạng mục móng dự án.

Tuy nhiên, nhiều sàn môi giới đang thực hiện việc rao bán dự án với khách hàng thông qua hình thức "đặt cọc giữ chỗ", "đặt cọc tư vấn" nhằm thu tiền của những nhà đầu tư có nhu cầu mua dự án.

Môi giới Công ty CP Ecoe Việt Nam thuyết phục khách hàng chuyển 20 triệu tiền tư vấn đặt chỗ dự án Picity Sky Park. Ảnh: Gia Linh



Qua tìm hiểu, PV Dân Việt được nhân viên môi giới của Công ty CP Ecoe Việt Nam tư vấn mua sản phẩm dự án Picity Sky Park chỉ nằm trong mức giá trên 35 triệu đồng/m2. Theo nhận viên này, dự án này đã được đơn vị phát triển dự án và các sàn môi giới quảng cáo và rao bán cho khách hàng đợt 1 trong năm 2023 và hiện đang tiến hành mở bán đợt 2 trong quý I/2024.

Để thuyết phục khách hàng (PV) xuống tiền mua dự án, nhân viên của công ty Ecoe Việt Nam cho biết, đợt 1 đã có nhiều khách đặt cọc, quan tâm và mua dự án, hiện đợt mới cũng đang có nhiều người quan tâm và nên xuống tiền sớm để giữ được sản phẩm tốt.

Theo đó khách hàng chỉ cần chuyển cọc 20 triệu đồng vào tài khoản của công ty môi giới, đến đợt mở bán sẽ được ưu tiên chọn mua sản phẩm và quy đổi số tiền vào hợp đồng cọc.

Môi giới chào mời, thuyết phục khách hàng đặt cọc dù dự án chưa đủ tính pháp lý. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, liên hệ với nhân viên môi giới của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Sgroup, PV cũng nhận được lời mời chào về việc chuyển 20 triệu đồng để đặt cọc giữ chỗ cho dự án trên, tiền được tư vấn chuyển về số tài khoản của công ty môi giới.

Khi PV thắc mắc sao không chuyển thẳng về chủ đầu tư thì môi giới cho rằng chuyển về sàn để lấy doanh số bán hàng vì đã có hợp tác với chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án.

Bên cạnh đó, một đơn vị khác là Công ty Cổ phần Pi Tower cũng ký kết với khách hàng thông qua "phiếu đăng ký thông tin khách hàng và tư vấn sản phẩm Picity Sky Park" với việc khách hàng thanh toán 20 triệu nhằm tư vấn giữ chỗ để đảm bảo việc đăng ký chọn mua sản phẩm…

Trong phiếu đăng ký thông tin (ĐKTT), công ty Cổ phần Pi Tower còn nêu ra việc nếu trong 7 ngày (sau khi đặt cọc) khách hàng không tiến hành ký văn bản thoả thuận, hoặc không thanh toán đủ tiền sẽ không được hoàn trả lại số tiền 20 triệu đồng.

Như vậy, có thể thấy hiện nay dự án "gắn mác" tên quốc tế Picity Sky Park vẫn chưa đầy đủ điều kiện pháp lý và chưa được cơ quan chức năng cấp phép mua bán, huy động vốn.

Nhiều thông tin được quảng bá việc dự án Picity Sky Park mở bán, dù dự án này chưa đủ pháp lý. Ảnh: Mạng xã hội

Có hay không việc chủ đầu tư đang "lách luật" nhằm huy động vốn của nhiều khách hàng? Các sàn môi giới đã thu tiền của khách có đảm bảo tính minh bạch của pháp luật, khách hàng có được bảo vệ và gặp rủi ro tại chính các giao dịch trên?

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về góc nhìn pháp lý của chuyên gia về hình thức "huy động vốn trái phép" và các vấn đề pháp luật xoay quanh dự án Picity Sky Park.