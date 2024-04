Mới đây hàng loạt lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại công ty này và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Gói thầu xây lắp số 5 vẫn vắng công nhân, nguy cơ chậm tiến độ toàn dự án

Thông tin trên gây chấn động khi Tập đoàn Thuận An là nhà thầu xây dựng đã trúng thầu của nhiều dự án "khủng" tại các tỉnh, thành. Trong đó, ở TP.HCM, Tập đoàn Thuận An đã trúng 4 gói thầu xây lắp của 3 dự án lớn. Trọng điểm là dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; dự án xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn TP.Thủ Đức.

Sau khi nhận được thông tin trên, 2 chủ đầu tư của 3 dự án "khủng" này ở TP.HCM đã lập tức rà soát tình hình dự án, kiểm tra lại quá trình trúng thầu, khả năng thực hiện gói thầu,... của Tập đoàn Thuận An để sẵn sàng có phương án ứng phó khi nhà thầu này không còn khả năng thực hiện thi công, nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ.

Gói thầu xây lắp số 5 của dự án cải tạo kênh Tham Lương vẫn vắng công nhân. Ảnh: TQ

Đối với dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Ban Hạ tầng) đã gửi "tối hậu thư" đến Tập đoàn Thuận An để làm rõ về khả năng thực hiện gói thầu xây lắp số 5 và 6 của dự án sau khi nhận thấy công trường đã dừng thi công, vắng bóng công nhân và ban chỉ huy công trường.

Phản hồi thông tin đến Ban Hạ tầng, Tập đoàn Thuận An cho biết: “Việc thực hiện hợp đồng thi công 2 gói thầu, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục triển khai thi công tại hiện trường để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án”.

Gói thầu xây lắp số 5, đoạn từ cầu Tân Kỳ -Tân Quý đến cầu Bưng có giá trị hơn 561 tỷ đồng, Tập đoàn Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải, có giá trị hơn 77,5 tỷ đồng, chiếm 13,80% của hợp đồng. Gói thầu xây lắp số 6, đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương có giá trị hơn 458 tỷ đồng, Tập đoàn Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải, tương đương giá trị hơn 53 tỷ đồng, chiếm tương đương 11,70% của hợp đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Thuận An sẽ chỉ đạo chấn chỉnh, yêu cầu ban chỉ huy công trường phải có mặt tại công trường 24/24 để trực tiếp xử lý công việc và tiếp tục triển khai thi công. Tập đoàn Thuận An cũng cam kết chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về vấn đề này.

Tuy nhiên, đến khi có "tối hậu thư" của chủ đầu tư, Tập đoàn Thuận An mới "lộ diện" nhằm xoa dịu tình hình.

Và thực tế qua ghi nhận của PV, hiện công trường tại 2 gói thầu do Tập đoàn Thuận An đảm nhận vắng vẻ, đìu hiu. Công trường vẫn trơ trọi, ngổn ngang, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án.

Chứng kiến công trường vắng vẻ, lác đác công nhân, anh Lê Linh (người dân gần kênh Tham Lương) lo lắng: "Những ngày qua công trường vắng vẻ lắm, bờ trái thì đang thi công ép cọc, còn bờ phải do nhà thầu Thuận An thi công thì im lìm. Đặc biệt, tại gói thầu xây lắp số 5 không thấy công nhân thi công. Nếu không còn khả năng thi công được nữa thì xin rút để chủ đầu tư thay thế nhà thầu khác".

Lo ngại khả năng tiếp tục thi công của Tập đoàn Thuận An

Trong khi đó, đối với 2 dự án giao thông còn lại do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông - chủ đầu tư), cũng rà soát lại nhà thầu và kiểm tra thực tế công trường nhận thấy, nhà thầu Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường.

Song song đó, Ban Giao thông cũng nhận được văn bản của Tập đoàn Thuận An về việc thay đổi người đại diện pháp luật và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty trong giai đoạn này.

Mặc dù vậy, Ban Giao thông cho biết vẫn lo ngại về khả năng thực hiện 2 gói thầu của Tập đoàn Thuận An. Vì vậy, đơn vị đã đề nghị nhà thầu này có thông tin chi tiết về pháp nhân, pháp lý, tài chính, kế hoạch hoạt động của công ty trong thời gian tới.

Công trường hầm chui HC2 vẫn có công nhân thi công bình thường. Ảnh: AT

Bên cạnh đó, đề nghị thông tin kế hoạch chi tiết để đảm bảo tiếp tục triển khai thi công phần việc thuộc gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và gói thầu xây lắp số 5 xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.Thủ Đức trong thời gian tới.

Theo Ban Giao thông, gói thầu xây lắp số 2 xây dựng hầm HC2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nhà thầu Thuận An tham gia liên danh cùng 2 nhà thầu với tổng giá trị hợp đồng hơn 262 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An có tỷ lệ liên danh 40% tương đương hơn 105 tỷ đồng.

Gói thầu xây lắp số 5 xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.Thủ Đức, nhà thầu Thuận An tham gia liên danh cùng 8 nhà thầu với tổng giá trị hợp hợp đồng hơn 2.300 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An có tỷ lệ liên danh 26,5% của hợp đồng, tương đương hơn 610 tỷ đồng.

Sau khi làm việc với Tập đoàn Thuận An, chủ đầu tư của 3 dự án trên là Ban Hạ tầng và Ban Giao thông cho biết, sẽ thường xuyên rà soát, đôn đốc nhà thầu này trong việc thi công; đồng thời sẵn sàng phương án dự phòng là thay thế nhà thầu nếu Tập đoàn Thuận An không đảm bảo khả năng.