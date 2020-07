Bình Dương giao đất vàng "thần tốc" cho đại gia bất động sản thế nào?

Bộ Công an đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc phân lô bán nền và việc thực hiện các dự án của nhóm công ty, gồm: Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh, Công ty TNHH quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam, Công ty cổ phần Phú Gia Khiêm Land và Công ty TNHH thương mại - dịch vụ bất động sản Phú Phong.



Một trong những dự án bất động sản do bà Hường làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, tất cả các công ty này đều liên quan đến bà Phạm Thị Hường (trú phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Cụ thể, bà Hường hiện là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh; Công ty TNHH quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam, đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam.

3 doanh nghiệp này được cấp phép lần lượt vào các năm 2006, 2013 và 2017. Cả 3 công ty cùng đăng ký trụ sở lần lượt tại số nhà 18A, 18B, 18C đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Riêng tại số nhà 18C, hiện còn là địa chỉ trụ sở của Công ty cổ phần Phú Gia Khiêm Land được thành lập ngày 14/10/2018.

Dù có công ty được thành lập từ năm 2006 nhưng cho đến trước năm 2015, bà Phạm Thị Hường vẫn chưa được nhiều người biết tới. Tuy nhiên, từ năm 2015 tới nay, nữ doanh nhân này bỗng trở thành hiện tượng trong giới bất động sản khi các doanh nghiệp của bà này được tỉnh Bình Dương 17 lần giao đất làm nhà ở thương mại. Các khu đất của bà Hường đều nằm ở vị trí đắc địa trên địa bàn.

Các tài liệu Dân Việt có được đều thể hiện, tất cả 17 lần tỉnh Bình Dương giao đất cho bà Hường làm dự án đều được thực hiện nhanh bất thường.

Nhiều dự án đã được hoàn thiện.

Bởi, để làm một dự án nhà ở thương mại, pháp luật quy định rất chặt chẽ. Theo đó, UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng phải thẩm định nguồn gốc đất có phải đất ở hay không, dự án có phù hợp quy hoạch hay không, rồi ra văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận chủ đầu tư, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, thẩm duyệt thiết kế PCCC…

Ngoài ra, còn có các thủ tục bắt buộc khác như làm tờ trình, sau đó UBND tỉnh ra quyết định giao đất, đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng…

Với khối lượng công việc như trên, thông thường phải mất vài tháng, thậm chí cả năm mới có "đất sạch" để giao cho chủ đầu tư. Thế nhưng, tốc độ cấp phép cho các dự án của bà Hường đều được tỉnh Bình Dương thực hiện rất "thần tốc". Có dự án buổi sáng Sở TNMT làm tờ trình, buổi chiều lãnh đạo tỉnh đã ký quyết định giao đất.

Cụ thể, đó là dự án Phú Hồng Thịnh VIII, quy mô 7,3 ha phân lô xây nhà liền kề tại phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An. Dự án này được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư tại Công văn số 5222 ngày 16/11/2017; chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 5958 ngày 28/12/2017; UBND TP.Thuận An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 11035 ngày 19/12/2017 (hơn 4 tháng sau TP.Thuận An lại điều chỉnh cục bộ tại Quyết định 1828/QĐ-UBND).

Hàng trăm sổ đỏ được mang ra trong một đợt phân lô bán nền cho nhiều khách hàng.

Chỉ 16 ngày từ khi có ý tưởng đầu tư, được tỉnh chấp thuận, ngày 2/1/2018, Giám đốc Sở TNMT đã có tờ trình số 01. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng ký Quyết định số 01 với hai nội dung: Thứ nhất, thu hồi 6 số đỏ và GCN quyền sở hữu công trình của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Ý Mỹ từng được tỉnh Bình Dương cấp vào các năm 2001, 2002, 2007, 2008, 2009 và 2012. Thứ hai, cho phép Phú Hồng Thịnh chuyển mục đích gần 73.000m2 đất đó để thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tại đô thị, đất giáo dục.

Hay như tại dự án Phú Hồng Thịnh X tại phường Bình An, TP.Dĩ An được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư tại Công văn số 944 ngày 12/3/2018; UBND TX.Dĩ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 938 ngày 3/4/2018; UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu từ tại Công văn số 1467 ngày 10/4/2018.

Một ngày sau khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Giám đốc Sở TNMT đã có tờ trình số 203 ngày 11/4/2018. Chỉ một ngày sau, ngày 12/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm ký Quyết định số 939 với hai nội dung.

Thứ nhất, thu hồi khu đất 51.446m2 từng được UBND tỉnh cấp cho Công ty CP Vật tư Thiết bị & Xây dựng Công trình 624. Thứ hai, cho phép Phú Hồng Thịnh được sử dụng 53.584,7m2 để xây dự án Khu nhà ở thương mại, gồm đất ở hỗn hợp, đất ở liên kế, đất thương mại dịch vụ...

Đối với các dự án còn lại cũng được tỉnh Bình Dương giao đất rất nhanh, đa số chỉ vài ngày sau khi Sở TNMT làm tờ trình là lãnh đạo UBND tỉnh ký quyết định giao đất.