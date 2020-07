Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra dấu hiệu sai phạm trong sử dụng đất tại Bình Dương

Hôm nay (1/7), Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc kiểm tra phản ánh của báo chí, đơn thư về vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại tỉnh Bình Dương.



Một trong những dự án bất động sản do bà Hường làm chủ đầu tư. Ảnh: T.L

Văn bản nêu rõ, trong những ngày qua, một số báo có nhiều bài viết phản ánh các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại TP.Thuận An, TP.Dĩ An và thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ nhận được đơn thư do Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển đến, có nội dung phản ánh về các vi phạm nêu trên.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: Yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí và đơn thư, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/9/2020.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Bộ Công an đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc phân lô bán nền và việc thực hiện các dự án của nhóm công ty, gồm: Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh, Công ty TNHH quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam, Công ty cổ phần Phú Gia Khiêm Land và Công ty TNHH thương mại - dịch vụ bất động sản Phú Phong.

Tất cả các công ty này đều liên quan đến gia đình của nữ "đại gia" khét tiếng trong làng địa ốc tỉnh Bình Dương - bà Phạm Thị Hường (trú phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).