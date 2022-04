Ông Lê Khắc Ninh – Giám đốc Công ty TNHH khí hóa lỏng Việt Nam – VT Gas (100% vốn của Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam) – đã có công văn gửi Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.



Tiền thân của Công ty VT Gas là Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam (Gas South), có trụ sở tại quận 1, TP.HCM. VT Gas được Gas South ủy quyền xử lý các hành vi chiếm dụng chai LPG (vỏ bình chứa gas) – là tài sản của Gas South bị chiếm dụng trên thị trường.

Tại một trong các địa điểm ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang chứa số lượng lớn vỏ chai LPG, với đủ các thương hiệu nghi được sơn sửa, đóng dấu trái phép. Ảnh: T.L

Ông Lê Khắc Ninh cho hay: "Thời gian qua, chúng tôi nhận thấy một số lượng vỏ chai LPG mang các dấu hiệu nhận biết được dập chìm/dập nổi trên thân bình hoặc tay xách chữ "PVGC", "PV GAS", "PV GAS S", "PGS", "PETECHIM" hoặc đục xuyên chữ "MEKONG" thể hiện là chai LPG thuộc sở hữu của Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam (Gas South). Những vỏ chai LPG trên có dấu hiệu bị các đối tượng sơn sửa, nhằm chuyển đổi sang nhãn hiệu "Petro Vietnam" của Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam – chi nhánh miền Nam (PVGAS LPG), để chiếm dụng, kinh doanh trái phép".

Thật vậy, qua tự điều tra, xác minh, nhân viên Công ty VT Gas đã phát hiện tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Hải Âu (số 8, đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thành phổ Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có hành vi chiếm dụng, sơn sửa số lượng rất lớn vỏ chai LPG (thuộc sở hữu của Gas South) sang nhãn hiệu PETROVIETNAM GAS (?). Hành vi sơn sửa được thực hiện tinh vi, với quy mô lớn, có tổ chức, gây thiệt hại lớn cho đơn vi sở hữu vỏ chai LPG.

Hàng trăm vỏ bình LPG sau khi sơn sửa, chuyển sang nhãn hiệu khác, chất đống trong một khu vườn rậm rạp. Ảnh: T.L

Ông Ninh đã đề nghị Công an thành phố Dĩ An và Công an tỉnh Bình Dương xử lý nghiêm hành vi chiếm dụng, sơn sửa trái phép vỏ chai LPG thuộc sở hữu của Gas South sang nhãn hiệu khác mà không được chủ sở hữu vỏ chai LPG cho phép.

Ông Ninh yêu cầu làm rõ đơn vị thuê Công ty Hải Âu sơn sửa, chuyển đổi chai LPG thuộc sở hữu của Ga South nhằm mục đích chiếm dụng, kinh doanh trái phép.

Không chỉ Công ty VT Gas tố cáo, ông Trần Văn Viện – Giám đốc Công ty TNHH khí hóa lỏng miền Trung (trụ sở chính tại lô B10, Khu công nghiệp Gia Lách, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) – cũng có đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Dĩ An. Ông Viên cho biết, các nhân viên của công ty đã phá hiện trong khuôn viên thuộc Công ty TNHH Hải Âu ( số 456C/8 KP, Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có kho chứa vỏ chai LPG.

Hàng trăm vỏ chai LPG đã được sơn sửa. Ảnh: T.L

"Trong đó, có nhiều vỏ chai LPG mang nhãn hiệu "HA TINH PETROL GAS" - là tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH khí hóa lỏng miền Trung. Vỏ chai mang LPG mang nhãn hiệu "GAZ DAT VIET", "THANG LONG PETRO" là tài sản của công ty chúng tôi" – ông Trần Văn Viện cho hay.

Trong khi đó, địa điểm chưa rất nhiều vỏ chai LPG trên không phải là cửa hàng bán lẻ, đại lý kinh doanh LPG chai của Công ty TNHH khí hóa lỏng miền Trung.

"Công ty chúng tôi xác định số vỏ chai LPG mang nhãn hiệu HA TINH PETROL GAS, GAZ DATVIET, THANG LONG PETRO trên vỏ chai của công ty chúng tôi sản xuất ra trong quá trình LPG chai cho khách hàng. Công ty chúng tôi nhận thấy, đây là tài sản đang bị người ta chiếm giữ trái phép và có hành vi hủy hoại tài sản bằng cách mài logo chữ dập nổi thương hiệu của công ty chúng tôi thành thương hiệu khác" – ông Viện nói.

Được biết trước đó, ngày 25/4, đội cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) đã phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bình Dương kiểm tra, thống kê hàng nghìn vỏ bình gas (loại 12kg), nghi bị chiếm dụng của nhiều doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Báo Dân Việt ngày 25/4 đã đăng bài: "Bình Dương: Phát hiện hàng nghìn vỏ bình gas nghi bị chiếm giữ trái phép" và bài "Doanh nghiệp "hoảng hồn" khi phát hiện hàng nghìn vỏ bình gas của mình bị chiếm giữ trái phép ở Bình Dương".

Những vỏ bình LPG trong một công đoạn sơn lại nhãn mới. Ảnh: T.L

Nhãn hiệu mới được đúc trên van bình gas sau khi được sơn sửa. Ảnh: T.L

Theo đó, qua đơn trình báo của các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng có trụ sở đặt tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về việc họ phát hiện hàng nghìn vỏ chai LPG (vỏ bình gas loại 12kg) mang các nhãn hiệu như HA TINH PETROL GAS, GAZ DAT VIET, THANG LONG PETROL, OCEANUS, EPIC GAS, EPIC PETROL, VALEMXIM-VTGAS,… nghi bị chiếm dụng được để trong kho xưởng bên trong Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An, Công an thành phố Dĩ An cùng lực lượng quản lý thị trường đã đến hiện trường để làm rõ.

Kiểm tra thực tế tại kho xưởng nói trên, lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn vỏ bình gas loại 12kg có in nổi nhãn hiệu của các thương hiệu nêu trên.

Trả lời PV báo Dân Việt, một cán bộ của Công an thành phố Dĩ An cho biết, "vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng; cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương sẽ lập đoàn kiểm tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật".

Lực lượng chức năng đã tiến hành thống kê, niêm phong toàn bộ vỏ chai LPG để phục vụ công tác điều tra, xác minh.