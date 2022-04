Bình Dương: Phát hiện hàng nghìn vỏ bình gas nghi bị chiếm giữ trái phép

Chiều 25/4, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) đang phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bình Dương kiểm tra, thống kê hàng nghìn vỏ bình gas (loại 12kg), nghi bị chiếm dụng của nhiều doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo đó, qua đơn trình báo của các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng có trụ sở đặt tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về việc họ phát hiện hàng nghìn vỏ chai LPG (vỏ bình gas loại 12kg) mang các nhãn hiệu như HA TINH PETROL GAS, GAZ DAT VIET, THANG LONG PETROL, OCEANUS, EPIC GAS, EPIC PETROL, VALEMXIM-VTGAS,… nghi bị chiếm dụng được để trong kho xưởng bên trong Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An, Công an TP.Dĩ An cùng lực lượng quản lý thị trường đã đến hiện trường để làm rõ.

Hàng nghìn vỏ bình gas của các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng ở Nghệ An, Hà Tĩnh nghi bị thu gom, chiếm dụng trái phép tại một kho xưởng nằm trong khuôn viên của Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: V.D

Kiểm tra thực tế tại kho xưởng nói trên, lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn vỏ bình gas loại 12kg có in nổi nhãn hiệu của các thương hiệu nêu trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thống kê, niêm phong toàn bộ vỏ chai LPG để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, thống kê và xác minh nguồn gốc của số lượng lớn vỏ bình gas này. Ảnh: V.D

Trong đơn trình báo, ông Nguyễn Đức Luân – Phó giám đốc Công ty TNHH Khí hóa lỏng miền Trung cho biết, ngày 24/4/2022, cán bộ kinh doanh của công ty phát hiện trong kho chứa nói trên có nhiều vỏ chai LPG mang nhãn hiệu HA TINH PETROL GAS là tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty. Riêng các vỏ bình gas mang nhãn hiệu GAZ DAT VIET, THANG LONG PETRO là tài sản mà công ty được ủy quyền sử dụng.

Các vỏ bình gas này mang các nhãn hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng ở Bắc Trung bộ, nghi bị chiếm dụng trái phép. Ảnh: V.D

Ông Luân khẳng định, địa điểm phát hiện các vỏ bình gas tại kho bãi trong khuôn viên của Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An không phải cửa hàng bán lẻ hay đại lý kinh doanh PGL chai của công ty và số vỏ bình gas nói trên là tài sản của công ty đang bị chiếm giữ trái phép.

"Chúng tôi kính đề nghị cơ quan chức năng của TP. Dĩ An và tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác minh tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi thu gom, chiếm giữ tài sản của công ty chúng tôi để xử lý theo quy định của pháp luật", PGĐ Công ty TNHH Khí hóa lỏng miền Trung nêu trong đơn trình báo.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê, niêm phong toàn bộ các vỏ bình gas để điều tra, làm rõ.