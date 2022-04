Doanh nghiệp "hoảng hồn" khi phát hiện hàng nghìn vỏ bình gas của mình bị chiếm giữ trái phép ở Bình Dương

Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng nghìn vỏ bình gas của các doanh nghiệp kinh doanh khí hoá lỏng ở miền Trung nằm tại một kho xưởng bên trong Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An (số 8, đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nghi bị chiếm dụng trái phép.