Ngày 12/10, nguồn tin từ tỉnh Bình Dương cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 công chứng viên, thuộc Văn phòng công chứng Sở Sao (trụ sở phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).



Đó là ông Trịnh Quang Nho (SN 1963) và ông Vũ Nhật Trung (SN1991). Ông Nho và ông Trung đã bị cùng bị khởi tố về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nho và ông Trung đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can …

Ông Đặng Thành Trung tố cáo ông Trịnh Quang Nho đã công chứng không đúng sự thật trong vụ "Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất". Ảnh: Hoàng Hưng

Trước đó, ngày 22/3/2022, báo Dân Việt từng đăng bài "Kỳ lạ người chết vì mắc Covid-19, vẫn ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất". Sự vụ này liên quan trực tiếp đến công chứng viên Trịnh Quang Nho.

Ông Đặng Thành Trung (SN 1980, thường trú số 35/21, tổ 21, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phản ánh, bố mẹ ông Trung là ông Đặng Văn Bình (SN 1953, chết năm 2008) và bà Võ Thị Mọ (SN 1953). Ông Đặng Văn Bình – bà Võ Thị Mọ có 4 người con (ông Trung là con thứ 3).

Theo ông Trung, sau khi bà Mọ qua đời vì mắc dịch bệnh Covid-19 (9/12/2021), thì nội bộ anh em trong gia đình ông Trung lục đục, mâu thuẫn, do tranh chấp tài sản thừa kế bố mẹ để lại.

Giấy báo tử bà Võ Thị Mọ đã chết ngày 9/12/2021, vì mắc Covid-19. Ảnh: Hoàng Hưng

Một số lần, em gái ông Trung là bà Đặng Thị Minh (sinh năm 1987, thường trú phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một) đã lớn tiếng đòi đuổi ông Trung ra khỏi căn nhà mà gia đình ông Trung đang sinh sống. Vì bà Minh cho rằng, khu đất cùng căn nhà 35/21, vợ chồng bà Minh đã được mẹ (bà Võ Thị Mọ) tặng, cho toàn bộ.

Nhằm chứng minh cho việc tặng cho này, bà Minh trưng ra bản "Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất". Theo đó, bà Võ Thị Mọ đã ký tên, điểm chỉ (lăn tay) và xác nhận tặng, cho toàn bộ thửa đất số 2115, với diện tích 1.144,7m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 804406, do UBND thị xã Thủ Dầu Một cấp cho bà Mọ ngày 11/7/2011.

"Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất" được lập tại Văn phòng công chứng Sở Sao (địa chỉ số 1459, Đại lộ Bình Dương, khu phố 4, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), vào ngày 11/12/2021.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất nói trên đã được ông Trịnh Quang Nho – công chứng viên Văn phòng công chứng Sở Sao – ký xác nhận và vào sổ công chứng số 012998, quyển số 12/2021/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 11/12/2021.

Ngày 11/12/2021, ông Trịnh Quang Nho đã công chứng trên "Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất", trong khi bà Võ Thị Mọ đã chết, trước đó 2 ngày (9/12/2021). Ảnh: Hoàng Hưng

Ông Trịnh Quang Nho chứng thực: "Vào ngày 11/12/2021, tại Văn phòng công chứng Sở Sao, tôi – Trịnh Quang Nho – công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật, chứng nhận bên A (bà Võ Thị Mọ), bên B (bà Đặng Thị Minh và ông Huỳnh Thái Mẫn) đã tự nguyện ký giao kết hợp đồng. Tại thời điểm ký và điểm chỉ (lăn tay-PV) vào hợp đồng, các bên giao kết có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật…

Các bên giao kết đã tự đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung và ký vào từng trang của hợp đồng và điểm chỉ vào hợp đồng này trước mặt tôi (Trịnh Quang Nho – PV)".

Thật kỳ lạ, bà Võ Thị Mọ bị nhiễm SARS-CoV-2, được đưa vào bệnh viện điều trị lúc 12 giờ 29 phút, ngày 3/12/2021. Tuy nhiên, bà Mọ không qua khỏi, bà tử vong lúc 17 giờ 30 phút ngày 9/12/2021. Nguyên nhân tử vong được bệnh viện xác nhận: "ARDS nặng/Viêm phổi nguy kịch do SARS-CoV-2 ngay 8 + Suy tim III/Bệnh tim thiếu máu cụ bộ mạn + Bệnh đái tháo đường típ 2 + Bệnh thận mạn, giai đoạn 3".

Trong ngày 9/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đã chuyển xác bà Mọ tới Hoa Viên Nghĩa Trang, thuộc phường Chánh Phú Hòa để lo hậu sự.

Bà Mọ đã tử vong vào ngày 9/12/2021; nhưng, vào 11/12/2021, nếu căn cứ trên "Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất" đã được Văn phòng công chứng Sở Sao chứng thực, thì bà Mọ vẫn… còn sống, đi đến và có mặt trước công chứng viên Trịnh Quang Nho để ký, điểm chỉ vào "Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất", với diện tích 1.144,7m2 đất, cho vợ chồng con gái bà là Đặng Thị Minh và Huỳnh Thái Mẫn (?!).