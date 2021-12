Bình Dương lên tiếng về việc mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á

Ngày 19/12, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có thông tin về việc mua sắm vật tư phòng chống dịch Covid-19, trong đó có kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) cung cấp.

Động thái này được đưa ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cùng lãnh đạo, nhân viên Công ty Việt Á vì đã có hành vi nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 khi bán cho nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Bình Dương.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẳng định, có mua que test Covid-19 của Công ty Việt Á, nhưng chỉ ở giai đoạn đầu và sau đó không mua nữa. Ảnh: V.D

Theo lãnh đạo Sở Y tế, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần 4 vừa qua, Bình Dương là địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mỗi ngày có hàng nghìn ca mắc được phát hiện.

Trong giai đoạn đầu, Sở Y tế phải mua sắm rất nhiều vật tư y tế để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Tuy nhiên, Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẳng định, chỉ mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á với số lượng ít trong giai đoạn đầu chống dịch, và không liên quan đến hành vi nâng khống giá của doanh nghiệp này.

Lãnh đạo Sở Y tế thông tin thêm, ban đầu có mua của Công ty Việt Á, nhưng sau đó Sở tìm được nguồn cung cấp khác với giá thấp hơn nên đã ngưng mua của doanh nghiệp này.

"Việc mua sắm thiết bị y tế để chống dịch Covid-19 là tiền của ngân sách Nhà nước, vì thế chúng tôi luôn cố gắng làm sao để tiết kiệm nhất. Khi tìm được nguồn cung ứng rẻ hơn và chất lượng đảm bảo thì chúng tôi đã chọn đơn vị đó để mua", lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẳng định, quá trình mua sắm vật tư y tế để phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 luôn được thực hiện đúng quy định. Sở cũng sẽ cho rà soát lại quá trình mua sắm và số liệu cụ thể về việc đã mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ cho rà soát lại số liệu kit xét nghiệm Covid-19 đã mua từ Công ty Việt Á và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Cùng ngày, Công an cũng đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến 3 bị can là Phó Tổng Giám đốc, trợ lý tài chính và nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á có nơi ở tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Bộ Công an xác định, Công ty Việt Á đã cung cấp kit xét nghiệm Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Ảnh: V.D

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can, trong đó có Phan Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên-Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng có liên quan.