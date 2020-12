Bình Dương: Nhiều dự án xây trái phép, vì sao không bị cưỡng chế ?

Hàng loạt dự án bị xử phạt vì xây dựng trái phép

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương nóng lên tình trạng xây dựng trái phép tại các dự án nhà ở với quy mô lớn. Trong đó, điển hình là dự án Khu đô thị Đông Bình Dương (phường Tân Bình, TP.Dĩ An), do Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương làm chủ đầu tư.

Tương tự, dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc (tên thương mại là Vita Riverside), tại Khu phố 5, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, do Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc làm chủ đầu tư. Và, dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên), do Công ty TNHH Công Nghiệp và Đô Thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư.

Với dự án Khu đô thị Đông Bình Dương, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã 2 lần ra quyết định xử phạt hành chính, về hành vi xây dựng trái phép công trình hạ tầng kỹ thuật (lần 1 vào ngày 13/01/2020, lần 2 ngày 29/09/2020) và 2 lần lập biên bản đình chỉ thi công.

Dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương cũng 2 lần xử phạt về hành vi xây dựng không phép. Ngày 20/5/2020, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ việc thi công xây dựng vi phạm... Ngày 06/8/2020, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiếp tục kiểm tra và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Tuấn Điền Phúc.

Công trình xây dựng trái phép tại dự án Khu dân cư Tuấn Điền Phúc vẫn ngang nhiên tồn tại thách thức pháp luật.

Tại quyết định xử phạt, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương nêu rõ, biện pháp khắc phục hậu quả đối với dự án: "Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản hành chính, Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc phải làm thủ tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng".

Cũng theo Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương, hết thời hạn này, nếu Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc không có giấy phép xây dựng thì buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.

Sau khi bị xử phạt, Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc vẫn cố tình thi công trái phép để hoàn thiện hạ tầng. Theo Công ty TNHH Phát triển hạ tầng và bất động sản Tạo Tín Phát, đơn vị phân phối dự án, đến ngày 10/6/2020, các tuyến đường trong dự án Vita Riverside đã được trải nhựa.

Đến nay đã nhiều tháng trôi qua, kể từ khi dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc bị xử phạt, thời hạn 60 ngày mà Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho phép dự án làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng cũng đã hết. Vậy, dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc có bị cưỡng chế ?



Ngoài ra, dự án khu nhà ở Thăng Long (tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land cũng vừa bị Thanh tra sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xử phạt ngày 21/7/2020, với số tiền 40 triệu đồng vì xây dựng không phép.

Hàng loạt dự án khác từng bị Thanh tra sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xử phạt, vì hành vi xây dựng trái phép như: Khu nhà ở Việt Sing - Phú Chánh (xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên), do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hoàng Khôi làm chủ đầu tư; Dự án Biconsi Reverside (phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) do Công ty Biconsi làm chủ đầu tư; Khu dân cư và Thương mại Bình Quới, tại phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, do Công ty CP Thương mại Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư…

Sở Xây dựng Bình Dương có "ưu ái" doanh nghiệp vi phạm ?

Xây dựng không phép, sai phép không phải là điều gì mới mẻ ở các địa phương. Nhưng tại Bình Dương, chỉ trong một thời gian ngắn mà có đến hàng chục dự án bị xử phạt, vì xây dựng không phép, khiến dư luận bức xúc.





Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Đông Bình Dương đã nhiều lần cố tình xây dựng trái phép bất chấp việc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã 2 lần ra quyết định xử phạt.

Điển hình cho tình trạng "nhờn luật" ở Bình Dương có thể kể đến dự án Khu đô thị Đông Bình Dương tại phường Tân Bình, TP. Dĩ An và dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc.

Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt hành chính và tổ chức cưỡng chế công trình không phép, là thuộc về chính quyền địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế ở Bình Dương, sai phạm xây dựng vẫn diễn ra tràn lan, hết năm này sang năm khác, tại không ít dự án, nhưng không hiểu vì sao, các dự án không bị cưỡng chế ?

Tại cuộc giao ban báo chí vào chiều 18/12, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, cho biết: Hiện nay, Sở Xây dựng đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thi hành cưỡng chế công trình hạ tầng kỹ thuật trái phép tại một số dự án đã quá thời hạn khắc phục hậu quả.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương phân trần, "việc thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm, khi đã quá thời hạn buộc khắc phục hậu quả là khá phức tạp" (?)

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Dân Việt vào sáng 21/12, ông Lê Hữu Nhơn - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, trong tuần này Thanh tra Sở sẽ mời một số chủ đầu tư dự án hiện đã quá thời hạn khắc phục hậu quả lên để làm việc.