Bình Dương: Nhiều nam nữ thanh niên tại quán karaoke dương tính với ma túy

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP.Thuận An lập hồ sơ xử lý nhóm nam nữ sử dụng ma túy tại quán karaoke trên địa bàn phường Thuận Giao.



Theo công an, khoảng 23h ngày 28/9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương ập vào quán karaoke trên địa bàn khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP.Thuận An.

Các đối tượng nghi sử dụng ma túy trong quán karaoke. Ảnh: Hoàng Minh

Tang vật cảnh sát thu được. Ảnh: Hoàng Minh

Tại một phòng hát của quán, cảnh sát phát hiện 1 nhóm nam nữ (khoảng 20 người) nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát đã thu giữ 2 túi nilong bên trong chứa chất bột màu trắng, 1 dĩa sứ trắng, 1 thẻ nhựa…

Qua test nhanh nhóm nam nữ, có 15 người dương tính với chất ma túy.

Vụ việc vẫn đang được Công an TP.Thuận An điều tra, làm rõ.