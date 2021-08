Bình Dương thay đổi chính sách để thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh

Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, là địa phương có số ca mắc lớn thứ 2 cả nước chỉ sau TP.HCM, tuy nhiên Bình Dương vẫn đạt được kết quả tích cực trong công tác thu hút đầu tư.

Theo đó, vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1,41 tỷ USD, đạt 78,3% kế hoạch, tăng 46% so với cùng kỳ, gồm 36 dự án mới (439 triệu USD), 17 dự án điều chỉnh tăng vốn (781 triệu USD), 62 dự án góp vốn (190 triệu USD).

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, cả tỉnh có thêm 3.428 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 24.640 tỷ đồng, tăng 13,6% về số doanh nghiệp và tăng 36,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.

Bình Dương tiếp tục đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo kế hoạch đề ra, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước. Ảnh chụp tại Công ty TNHH Thực phẩm & Nước giải khát JOY. Ảnh: Văn Dũng

Lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (sau TP.HCM) với 3.982 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 36,79 tỷ USD, chiếm khoảng 9% tổng vốn đầu tư cả nước. Toàn tỉnh hiện có 52.117 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký là 495.793 tỷ đồng.

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ thời gian qua, Bình Dương đã và đang nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi bằng nhiều giải pháp như chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, đồng hành cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Đồng thời kết quả trên cho thấy hiệu quả trong chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đã thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, vừa tiếp tục duy trì thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, để phòng chống dịch Covid-19 tốt mà không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, nhiều doanh nghiệp chọn phương án sản xuất "3 tại chỗ". Ảnh chụp công nhân của Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam đang làm việc theo phương án "3 tại chỗ". Ảnh: DN cung cấp

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian tới, Bình Dương tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu khi cấp phép.

Đồng thời, không thu hút đầu tư mới, xem xét gia hạn đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên và lao động. Bên cạnh đó, ưu tiên thu hút ngành nghề đang có tiềm năng lớn, có hàm lượng khoa học công nghệ cao.

Đặc biệt, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Thu hút những ngành nghề dịch vụ chất lượng cao như thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác.

Ngoài ra, đa phương hóa, đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư, đan xen lợi ích trong hợp tác đầu tư.

Đổi mới thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

Để đạt được hiệu quả cao trong công tác thu hút đầu tư, UBND tỉnh Bình Dương đang xây dựng kế hoạch "Đổi mới thu hút đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế" nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Nội dung kế hoạch đã đặt ra mục tiêu đổi mới, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động về tầm quan trọng, ý nghĩa, vai trò của việc đổi mới thu hút đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế.

Đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đổi mới thu hút đầu tư, hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh theo hướng thu hút có chọn lọc và chú trọng yếu tố phát triển bền vững.

Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong 2 năm qua, nhưng dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn chảy mạnh vào Bình Dương. Ảnh chụp khu Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương. Ảnh: Xuân Thi

Cuối tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp FDI với tổng số vốn hơn 974 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh thu hút được gần 1,3 tỷ USD vốn FDI, đạt 159% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, 27 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, bằng 52% so với cùng kỳ. Các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản... với gần 20 ngành nghề, lĩnh vực, nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo.

Là doanh nghiệp được cấp chứng nhận đầu tư tại thị xã Bến Cát, ông Lim Hua Tiong - Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp New Motion cho biết, lý do chọn Bình Dương để đầu tư là do môi trường đầu tư thuận lợi. Công ty cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, hoàn thành khoảng 40.000m2 nhà xưởng trong quý 2/2022 và đặt mục tiêu phát triển hơn 200.000m2 nhà xưởng cùng với nhiều tiện ích trong thời gian 6 - 7 năm.

Còn ông Lin Jung Jen - Tổng giám đốc Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper (doanh nghiệp vừa tăng vốn đầu tư thêm 100 triệu USD) chia sẻ, dự án nhà máy sản xuất giấy của công ty tại Khu công nghiệp Quốc tế Protrade (TX. Bến Cát) với vốn đầu tư sau khi tăng thêm là 1,1 tỷ USD và đang sản xuất, phát triển ổn định.

Doanh nghiệp đánh giá cao chính quyền tỉnh Bình Dương với các giải pháp hỗ trợ cụ thể đã tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp đầu tư thuận lợi.