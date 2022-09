Bình Dương thông tin nguyên nhân ban đầu vụ cháy quán karaoke nhiều người tử vong

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, đến thời điểm hiện tại đã có 14 người tử vong liên quan vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở Bình Dương. Ảnh: Chinh Hoàng

Chiều 7/9, UBND tỉnh Bình Dương có báo cáo sơ bộ về vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An). Đến hiện tại đã có 14 người tử vong và nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do chập điện.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C đường Bùi Thị Xuân, P.An Phú, TP.Thuận An) do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán karaoke An Phú được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2016, có 29 phòng hát.

Năm 2017, cơ sở karaoke này được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra về an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh này vào các năm 2019, 2021 và gần đây nhất trong năm 2022.

Thời điểm xảy ra vụ cháy (đêm 6/9), lực lượng PCCC cứu hộ được 22 người. Đến chiều 7/9, hiện vẫn còn 2 phòng (1 phòng hát và 1 phòng nhà kho) vẫn đang cháy âm ỉ khiến lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận.