Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phá tường để cứu hộ những người còn sót lại ra ngoài. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đến hơn 11 giờ 30 ngày 7/9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An).

Xe của lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác chữa cháy ở quán karaoke 3 tầng tại TP.Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Chinh Hoàng

Thông tin đến phóng viên Dân Việt, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đến 11 giờ 30, có ít nhất hơn 15 người đã tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An).



Tại hiện trường lúc hơn 11 giờ 30 đám cháy cơ bản đã được khống chế, lực lượng chức vẫn đang dùng thang cuốn đập tường bên hông tiếp tục công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hơn 10 xe của lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường. Ảnh: Chinh Hoàng

Cùng thời điểm, cơn mưa lớn ập đến, công tác tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Có mặt tại hiện trường, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBND TP.Thuận An, Công an TP.Thuận An, một số sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã túc trực, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Mai Hùng Dũng cho biết, từ đêm hôm qua, các lực lượng đã có mặt tại hiện trường để liên tục triển khai chữa cháy.

Hiện các lực lượng tiếp tục công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục tìm kiếm và đưa các nạn nhân còn lại ra khỏi hiện trường. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể cũng đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên tinh thần các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

"Đến thời điểm này, các lực lượng đang tập trung cho công tác khắc phục hậu quả từ vụ cháy", ông Dũng cho biết thêm.