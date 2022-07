Bình Dương tổng kiểm tra hàng loạt dự án bất động sản chưa hoàn thiện

18 dự án bất động sản có nhiều sai phạm, 12 bị can bị bắt

Ngày 19/7, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay có hơn 520 dự án phát triển nhà ở thương mại. Trong đó có trên 350 dự án đang triển khai.

Các dự án nhà ở phân bố không đồng đều, hiện đang tập trung chủ yếu ở các khu vực đô thị phía Nam. Đồng thời, các dự án mới được các địa phương đăng ký phát triển gần đây có một số lượng nhất định từ các khu vực phía Bắc của tỉnh.

Phân khúc đất nền được đầu tư đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các dự án phát triển nhà ở thương mại thu hút các nhà đầu tư và người dân có nhu cầu xây nhà để ở chiếm ưu thế. Đặc biệt, tại các đô thị nén như TP.Dĩ An, TP.Thuận An đã góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khu vực.

Tuy nhiên, thời gian qua, các cơ quan chức năng cũng đã thống kê được trên 20 dự án nhà ở thương mại phát sinh hiện tượng người dân tập trung đông người khiếu kiện.

Hàng loạt dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra sai phạm dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện. Ảnh: V.D

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Bình Dương đánh giá tình hình khiếu kiện đông người liên quan đến các dự án bất động sản có xu hướng gia tăng.

Toàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra 25 vụ khiếu kiện với hơn 1.100 lượt người dân là khách hàng mua đất nền, căn hộ tại các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Người dân đã tụ tập, căng băng rôn, khẩu hiệu tố cáo các chủ đầu tư dự án khiến tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nhận định, nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong công tác thẩm định, cấp phép xây dựng các dự án để lách luật, huy động vốn trái phép, sau đó không bàn giao nhà, đất cho người dân như đã cam kết ban đầu dẫn đến bức xúc, phát sinh khiếu kiện.

Các dự án trọng điểm xảy ra khiếu kiện đông người gồm: dự án Khu nhà ở Suối Giữa (TP. Thủ Dầu Một), dự án Chung cư Roxana Plaza, dự án chung cư Eden - Thuận An (TP. Thuận An), dự án Khu nhà ở Thương mại Đường sắt Dĩ An, dự án khu nhà ở Đất Mới, dự án Khu nhà ở Công nhân Tân Bình và dự án chung cư Champlaza (TP. Dĩ An),...

Tiếp nhận các đơn thư tố cáo của người dân, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra và đến nay, đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 12 bị can để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến 18 dự án bất động sản.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các dự án trên toàn tỉnh

Ông Lê Quang Vinh - Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng sai phạm tại các dự án nêu trên là do đa số các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ lâu (có dự án được chấp thuận chủ trương từ năm 2003) dẫn đến phải chịu điều chỉnh chuyển tiếp của nhiều văn bản quy định pháp luật được ban hành sau thời điểm dự án được chấp thuận chủ trương.

Trình tự, thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện dự án ngày càng được quy định chặt chẽ và có tính ràng buộc chủ đầu tư phải thực hiện nhiều hơn.

Cụ thể, phải giải phóng xong mặt bằng và có dự án được duyệt mới được ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Bên cạnh đó, các dự án chậm triển khai dẫn đến việc năng lực tài chính thực hiện dự án của các chủ đầu tư bị suy giảm do chi phí đầu tư tăng theo thời gian, như giá vật liệu, nhân công, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, lãi suất ngân hàng…

Nhiều dự án xảy ra sai phạm về xây dựng, trong ảnh là dự án C-River View của Công ty CP C-Holdings xây trái phép đến tầng 3. Ảnh: V.D

Cũng theo ông Vinh, hồ sơ pháp lý của các dự án chưa bảo đảm theo quy định, chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng sản phẩm thuộc dự án và văn bản đủ điều kiện huy động vốn theo quy định nhưng chủ đầu tư đã chuyển nhượng cho các cá nhân.

Một số cá nhân mặc dù biết dự án chưa đủ điều kiện được phép chuyển nhượng sản phẩm thuộc dự án và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định nhưng vẫn mua sản phẩm vì mục tiêu lợi nhuận cao.

Để tránh tình trạng khiếu kiện tại các dự án bất động sản trên địa bàn, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường đã công khai các dự án đủ điều kiện được huy động vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên website của sở. Tuy nhiên, việc này chưa thật sự mang lại hiệu quả cao do một số người dân chưa có thói quen tìm hiểu kỹ pháp lý của các dự án trước khi thực hiện giao dịch.

Vì thế, để hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp một số cá nhân mua sản phẩm thuộc dự án khi dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, trong thời gian tới Sở Xây dựng sẽ triển khai nhiều giải pháp.

Cụ thể, Sở sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền liên quan tới các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở mới được ban hành; vận động các tầng lớp dân cư tham gia thực hiện góp phần phát triển nhà ở đúng quy định. Đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với chủ đầu tư dự án tổ chức cắm bảng thông tin liên quan đến pháp lý dự án, thông tin dự án đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm…

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án của các chủ đầu tư để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng quy định.