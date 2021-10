Bình Dương vẫn cách ly tập trung người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, F0 khỏi bệnh

Ngày 16/10, dù Chính phủ đã có Nghị quyết 128 về việc hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", nhưng tỉnh Bình Dương vẫn chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể.

Ghi nhận thực tế tại một số chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ như cầu Vĩnh Bình (giáp ranh giữa TP Thuận An của tỉnh Bình Dương với TP Thủ Đức của TP.HCM), cầu Phú Long (TP Thuận An với quận 12 (TP.HCM), quốc lộ 1K (TP Dĩ An – TP Thủ Đức) và cầu Phú Cường (TP Thủ Dầu Một – huyện Củ Chi (TP.HCM), lực lượng trực chốt vẫn tổ chức kiểm tra giấy xét nghiệm SAR-CoV-2 âm tính với tất cả người dân, phương tiện khi lưu thông vào địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ở chiều ngược lại, khi người dân đi từ hướng Bình Dương qua TP.HCM thì không bị kiểm tra, chỉ cần cho chứng nhận đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 là được mời qua chốt.

Liên quan đến vấn đề này, PV Dân Việt đã nhiều lần liên lạc với ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhưng chưa được hồi âm.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm dịch ở Bình Dương. Ảnh: Văn Dũng.

Trong một diễn biến khác, chiều ngày 15/10, bà Đoàn Thị Hồng Thơm - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đã ký ban hành văn bản hướng dẫn về việc cách ly y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh, người từ các tỉnh, thành đến Bình Dương trong điều kiện bình thường mới.

Theo đó, các trường hợp là F0 đã khỏi bệnh và đủ điều kiện xuất viện sẽ được theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Trong thời gian đó, các đối tượng cần thực hiện nghiêm ngặt quy định 5K, hạn chế ra ngoài (nếu ra ngoài phải được sự cho phép của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 từ cấp xã trở lên).

Đáng chú ý, Bình Dương tiến hành cách ly tập trung đối với người nước ngoài nhập cảnh, người dân từ các tỉnh, thành phố khác đến Bình Dương và các trường hợp F1.

Cụ thể, F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 hoặc tiêm ít nhất 1 mũi đủ 14 ngày khi đến Bình Dương sẽ phải đi cách ly y tế tập trung 7 ngày.

Người dân ở các tỉnh, thành khác đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh khi đến Bình Dương vẫn phải cách ly tập trung 7 ngày. Ảnh: Văn Dũng

Sau khi có kết quả PCR ngày thứ 3, thứ 6 âm tính, người đi cách ly sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 7 ngày. Nếu không có dấu hiệu bất thường sẽ được ra đường, tham gia lao động sản xuất... nhưng vẫn thực hiện nghiêm 5K.

Các trường hợp là chuyên gia có cấp hàm từ ngang Thứ trưởng trở lên, khách mời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh không cần cách ly y tế tập trung.

Tuy nhiên, cá nhân hoặc tổ chức đến Bình Dương cần có kế hoạch công tác chi tiết gửi Sở Ngoại vụ xem xét, phương án phòng chống dịch cụ thể gửi Sở Y tế tham mưu lãnh đạo tỉnh phê duyệt.

Các trường hợp khác cách ly y tế tập trung 14 ngày, kể từ ngày nhập cảnh hoặc ngày có quyết định cách ly y tế tập trung, ngày xác định tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19.

Sau khi có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7, thứ 13 âm tính, các trường hợp nói trên sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 7 ngày.