Bình Phước: Hơn 100 chiến sĩ công an đang truy bắt đối tượng trong vụ án ma túy

Công an tỉnh Bình Phước, Công an thành phố Đồng Xoài và Công an các huyện Đồng Phú và Phú Riềng đã tổ chức truy bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ án ma túy, tại khu vực xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng và thu giữ một số vật chứng có liên quan để điều tra. Tuy nhiên, riêng đối tượng Lê Minh Công (sinh ngày 6/8/2000, quê quán xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, thường trú thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) là người có liên quan, đã lợi dụng khu vực hiện trường có địa hình cây cối rậm rạp để lẩn trốn.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bình Phước đang truy bắt đối tượng Lê Minh Công. Ảnh: C.A.B.P

Từ buổi trưa đến 17 giờ cùng ngày, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, thuộc Công an tỉnh Bình Phước đã được huy động, tổ chức bao vây, truy tìm đối tượng Lê Minh Công.

Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi đối tượng nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Mặt khác, Công an tỉnh cũng đề nghị thân nhân đối tượng Lê Minh Công vận động và đưa đối tượng ra trình diện sớm để làm việc.

Đối tượng Lê Minh Công (trái). Ảnh: C.A.B.P

Đồng thời, Công an tỉnh đã kêu gọi mọi người dân, nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Lê Minh Công thì cung cấp cho cơ quan Công an tỉnh qua số điện thoại 0918446911 . Thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật và có phần thưởng cho những thông tin có giá trị bắt giữ được đối tượng.

Mọi hành vi che giấu hoặc không tố giác đối tượng Lê Minh Công của cá nhân, tổ chức đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.