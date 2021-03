Bình Phước: Công an đang phong tỏa một cây xăng trên quốc lộ 14, do liên quan vụ án "xăng giả"

Ngày 25/3, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Bộ Công an đang phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Phước đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, phong tỏa 1 cây xăng…

Lực lượng các chiến sĩ công an đã chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ, trên quốc lộ 14 (thuộc thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Theo nguồn tin từ phóng viên, việc phong tỏa, khám xét này có thể là động thái liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả bị Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá trước gần đây. Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước đang thực hiện nhiệm vụ phong tỏa toàn khu vực cây xăng Phúc Lộc Thọ. Bên trong lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, lấy một số mẫu chất lỏng… Hiện trường lực lượng công an đang phong tỏa cây xăng Phước Lộc Thọ. Ảnh: Đ.T.T Thời điểm lực lượng kiểm tra, cây xăng được yêu cầu ngưng hoạt động phục vụ khách hàng. Mặc dù vậy, vẫn có một số xe tải, xe khách đường dài không biết vẫn ghé vào tiếp nhiên liệu, nhưng bị từ chối phục vụ nên đành bỏ đi. Lực lượng chức năng đang thu thập xăng tại cây xăng Phúc Lộc Thọ. Ảnh: Đ.T.T Đến 12h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiến hành phong tỏa, làm việc tại cây xăng trên. Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, điều chế hơn 200 triệu lít xăng dầu giả, kém chất lượng cung cấp ra thị trường. Trong vụ án này, đến nay, Cơ quan Công an đã bắt giữ khoảng 40 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng. Chia sẻ