TP.HCM: Công an bao vây, khám xét một cửa hàng xăng dầu ở quận Gò Vấp

Công an đang phong toả cây xăng

Theo ghi nhận tại hiện trường, khoảng 7h cùng ngày, hàng chục cảnh sát cơ động phong tỏa cửa hàng xăng dầu trên. Nhiều cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cũng có mặt tại hiện trường cùng sự chứng kiến của Công an phường 3, quận Gò Vấp.

Công an tiến hành hướng dẫn các phương tiện không vào cửa hàng xăng trên để đổ xăng. Đồng thời, lực lượng tiến hành giữ gìn an ninh trật tự không để người dân tụ tập lại gần. Phía bên trong, công an tiến hành lấy mẫu từ các bồn của cây xăng. Trưa cùng ngày, công an vẫn phong tỏa hoàn toàn cửa hàng xăng dầu này.

Hiện trường trưa 25/3

Được biết, việc phong tỏa khám xét cửa hàng xăng dầu đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM được cho là có liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ 2,7 triệu lít xăng giả mà Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị Bộ Công an, Công an các tỉnh thành triệt phá trước đó. Đường dây sản xuất, tiêu thụ 2,7 triệu lít xăng giả này do Phan Thanh Hữu (SN 1957, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cầm đầu.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 41 người về các hành vi “buôn lậu”; “sản xuất, buôn bán hàng giả” và “mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Trong đó, ông Ngô Văn Thuỵ, cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”.