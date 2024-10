Bình Phước tặng thưởng đột xuất 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phá án, thu giữ 26,2kg ma túy

Việc tặng thưởng diễn ra trong buổi chiều ngày 21/10/2024, tại trụ sở Công an tỉnh Bình Phước. Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - đã chủ trì lễ trao thưởng. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, về việc thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Theo quyết định này, 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát hiện, bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra ngày 4/10, thu giữ 26,2kg ma túy, cùng nhiều tang vật khác liên quan, được tặng thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chủ trì buổi trao thưởng chiều ngày 21/10/2024. Ảnh: C.A

Tập thể được nhận mức thưởng 20 triệu đồng là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh. Các tập thể được thưởng 15 triệu đồng gồm: Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) - Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến (PA06) - Công an tỉnh.

Các tập thể được thưởng 10 triệu đồng gồm: Phòng Tham mưu (PV01) - Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động (PK02) - Công an tỉnh, Phòng An ninh kinh tế (PA04) - Công an tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) - Công an tỉnh, Phòng 1 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy - Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tiến Thành - thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Công an tỉnh Bình Phước triệt phá một nhóm tội phạm ma túy ở huyện Phước Long. Ảnh: C.A

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh: "Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng của Công an tỉnh đã thực hiện nhiều phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, chuyên án phát hiện, bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra ngày 4/10 vừa qua, thu giữ 26,2kg ma túy, cùng nhiều tang vật khác là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp tác chiến hiệu quả của các lực lượng".

Một số đối tượng tổ chức sử dụng, cất giấu ma túy đã bị Công an tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ tại TP. Đồng Xoài trong thời gian gần đây. Ảnh: C.A

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị: Trong thời gian tới, các lực lượng Công an tỉnh tiếp tục thể hiện tốt vai trò chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, gan dạ, mưu trí của người chiến sĩ Công an nhân dân để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, mang lại sự bình yên cho toàn xã hội.

Được biết, vào tháng 6/2024, Công an tỉnh Bình Phước từng triệt phá thành công 2 đường dây vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn huyện Đồng Phú và TP. Đồng Xoài, thu giữ hơn 13kg ma túy.

Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương, tiếp tục theo dõi, phát hiện và triệt phá những đường dây ma túy, có thể xâm nhập địa bàn để hoạt động.