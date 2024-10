Bình Thuận: Bắt đầu tháo dỡ căn biệt thự xây dựng trái phép ở huyện Tánh Linh

Xây dựng trái phép trên đất sản xuất kinh doanh

Theo ghi nhận của Dân Việt, trong ngày 20/10 đã có một nhóm thợ lắp ráp giàn giáo và dùng các phương tháo dỡ phần trên đỉnh cao của căn biệt thự. Phía bên ngoài tường rào, đã được chủ căn biệt thự cho bạt nhựa phủ kín…

Căn biệt thự xây dựng trái phép của ông Cao Thanh Sang, thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Theo UBND huyện Tánh Linh, vị trí xây dựng căn biệt thự trái phép trên do Cao Thanh Sang sang nhượng lại đất của 4 hộ dân gồm các ông Huỳnh Rân, ông Nguyễn Hiệp, ông Phan Đình Vân, ông Phan Ngọc Luận các hộ dân đều cư trú tại xã Gia An, huyện Tánh Linh.

Việc mua bán này bằng giấy viết (kèm theo giấy mua bán, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) với tổng diện tích sang nhượng là 16.000 m2, là loại đất sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đất đến ngày 20/4/2057.

Nguồn gốc sử dụng là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Sau đó ông Cao Thanh Sang thông qua các hộ dân thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hàng năm đến năm 2022 với số tiền 154.704.676 đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Tánh Linh.

Đến năm 2022, ông Cao Thanh Sang xây dựng công trình trên thửa đất số 67, tờ bản đồ số 4 (Bản đồ địa chính cơ sở), diện tích 4.000 m2 , thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 237416 do UBND huyện Tánh Linh cấp ngày 18/7/2007 đứng tên của ông Phan Đình Vân. Vị trí xây dựng công trình của ông Cao Thanh Sang nằm trong Cụm công nghiệp - làng nghề gạch ngói Gia An, Tánh Linh.

Vị trí này liền kề với Doanh nghiệp Cao An (Lò gạch Cao An cũ) và hiện nay đã thực hiện chấm dứt đốt lò gạch bằng thủ công theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Thuận và không nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp Gia An được phê duyệt tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Trong ngày 20/10 đã có một nhóm thợ lắp ráp giàn giáo và dùng các phương tháo dỡ phần trên đỉnh cao của căn biệt thự. Ảnh: CTV

Buộc tháo dỡ công trình trái phép

Ngay khi phát hiện ông Sang xây dựng công trình, trái phép, ngày 24/1/2022 UBND xã Gia An kiểm tra, lập biên bản đề nghị ông CaoThanh Sang đình chỉ thi công công trình. Tại thời điểm kiểm tra công trình đang xây dựng 2 phần móng.

Sau đó, UBND huyện Tánh Linh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 31/QĐ-XPHC đối với ông Cao Thanh Sang với số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả là trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Cao Thanh Sang phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định đối với diện tích đất phù hợp quy hoạch.

Tháng 4/2022, ông Sang đã chấp hành nộp phạt và đến ngày 15/8/2022, UBND huyện Tánh Linh ban hành văn bản đề nghị ông Cao Thanh Sang tự tháo dỡ công trình vi phạm, phần công trình vi phạm. Sau đó, ông Sang đã cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm trong vòng 30 ngày.

Mặc dù các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND xã Gia An nhiều lần kiểm tra, vận động, tuyên truyền để ông Cao Thanh Sang tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, ông Cao Thanh Sang vẫn chưa tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

UBND xã Gia An đã nhiều lần trực tiếp mời làm việc, vận động ông Cao Thanh Sang nhưng ông Sang vẫn không thực hiện tháo dỡ…

Ngày 19/8/2024, UBND huyện Tánh Linh có văn bản giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp, UBND xã Gia An, các cơ quan liên quan xây dựng Phương án cưỡng chế, tháo dỡ công 3 trình vi phạm của ông Cao Thanh Sang.

UBND huyện Tánh Linh đã tổ chức họp rà soát hồ sơ cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm của ông Cao Thanh Sang. Mới đây, ngày 26/8, UBND huyện Tánh Linh ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Cao Thanh Sang.

Phía ngoài căn biệt thự xây dựng trái phép của ông Cao Thanh Sang, thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Liên quan đến việc này, cuối tháng 8 vừa qua, ông Cao Thanh Sang có 2 lá đơn xin xem xét và cứu xét cho thời gian 90 ngày để có thể sắp xếp chỗ ở để di dời, tháo dỡ công trình.

Ông Sang cũng đề nghị UBND huyện Tánh Linh xem xét, có thể cho gia đình giữ lại văn phòng kết hợp nhà ở để kinh doanh dịch vụ trong thời gian 3 năm để kiếm tiền xây dựng chỗ ở khác và di dời đồ đạc.

Việc này UBND huyện Tánh Linh đã trả lời là yêu cầu ông Cao Thanh Sang nghiêm túc chấp hành việc tự tháo dỡ công trình vi phạm, thời gian hoàn thành việc tự tháo dỡ đến ngày 20/10/2024.

Sau thời gian trên, nếu ông Cao Thanh Sang không hoàn thành việc tự tháo dỡ công trình vi phạm, chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.