Doanh nghiệp bất động sản chờ đợi gì trước "giờ G" ban hành bảng giá đất điều chỉnh?

Khẩn trương ban hành bảng giá đất tại TP.HCM

Liên quan đến lộ trình ban hành bảng giá đất điều chỉnh của thành phố, UBND và các đơn vị đang khẩn trương để hoàn chỉnh, sớm công bố áp dụng trên toàn địa bàn. Theo thông báo trước đó của UBND TP.HCM, bảng giá đất điều chỉnh sẽ được ban hành trước ngày 20/10.

Được biết, ngày 16/10 vừa qua, Hội đồng Thẩm định bảng giá đất thành phố đã thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về giá đất các khu vực tại TP.HCM. Cụ thể, Hội đồng Thẩm định Bảng giá đất thành phố thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tại tờ trình số 10487, ý kiến của tổ giúp việc Hội đồng và dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2020.

Đồng thời, Hội đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM căn cứ quy định của pháp luật hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Theo tờ trình số 10487 Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, giá đất tại TP.HCM sẽ tăng cao gấp nhiều lần. Trong đó, giá đất cao nhất thuộc về các khu vực đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi (quận 1) với mức 687.200.000 đồng/m2.

Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hồi hộp chờ đợi bảng giá đất điều chỉnh được chính thức ban hành. Ảnh: Gia Linh

Hiện tại, nhiều người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đang chờ đợi bảng giá đất điều chỉnh được chính thức ban hành. Nhiều ý kiến ủng hộ, kỳ vọng bảng giá đất điều chỉnh tuân theo Luật Đất đai 2024 sẽ giúp thị trường minh bạch hoá, hướng tới sự công bằng về cách tính giá đất, giải quyết được những khúc mắc của người có đất bị thu hồi…

Song song đó, vẫn có không ít ý kiến lo ngại việc áp dụng bảng giá đất mới sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và người dân, người mua nhà.

Ông Lê Đình Lăng - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển địa ốc Song Long cho biết doanh nghiệp đang chờ thành phố chính thức ban hành bảng giá đất để có cơ sở nghiên cứu điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Vị lãnh đạo doanh nghiệp này lo ngại với cách tính mới của bảng giá đất điều chỉnh ít nhiều sẽ khiến cho chi phí trong việc phát triển dự án của doanh nghiệp sẽ tăng lên.

Trong khi đó, anh Tùng (45 tuổi, một nhà đầu tư) nhận định khi các luật mới được áp dụng và TP.HCM nếu ban hành bảng giá đất mới thì chắc chắn sẽ gặp phải nhiều lo ngại từ phía doanh nghiệp và những người đang có đất. Bởi lẽ, chi phí thiết lập, thuế đất… sẽ bị "đội" lên cao.

Bảng giá đất mới sẽ không ảnh hưởng tiền sử dụng đất của tất cả dự án

Trước vấn đề này, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho hay việc điều chỉnh bảng giá đất không gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản do tiền sử dụng đất các dự án bất động sản được xác định bằng phương pháp thặng dư.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (người đang đứng) cho hay việc điều chỉnh bảng giá đất không gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Ảnh: Gia Linh

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, các dự án kinh doanh bất động sản nhà ở thương mại đều được áp dụng bảng giá đất theo thị trường ở thời điểm tính. Khi xây dựng bảng giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời các đơn vị thẩm định giá thẩm định số tiền phải đóng của doanh nghiệp ở thời điểm đóng tiền sử dụng đất. Chính vì vậy, việc ban hành bảng giá đất mới không ảnh hưởng tới doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Cũng theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, bảng giá đất điều chỉnh mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Cụ thể, giá đất nông nghiệp tại bảng giá đất sau điều chỉnh tăng so với trước đây, làm cho khoảng cách chênh lệch địa tô hài hòa hơn so với thực tế. Việc này dẫn đến các khoản được trừ minh bạch, công khai, công bằng và hợp lý hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi thực hiện nghĩa vụ tài chính. Mặt khác, giá bất động sản vận hành theo quy luật cung – cầu, do đó, giá bán sẽ do thị trường quyết định.

Theo quy định mới sau khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành, việc tính giá đất tại các dự án nhà ở thương mại vẫn được tính theo phương pháp thặng dư, đây là phương pháp chủ đạo được áp dụng từ năm 2014 đến nay để tính tiền sử dụng đất cho các dự án bất động sản, với tỷ lệ áp dụng lên tới 90%. Việc lựa chọn những yếu tố này bảo đảm giá đất sẽ được định giá sát với thị trường một cách ổn định, tránh tình trạng giá đất tăng đột biến hoặc "sốt ảo" gây nguy cơ mất an toàn cho thị trường.

Các doanh nghiệp bất động sản vẫn chờ cơ chế hỗ trợ từ nhà nước để phát triển bền vững. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, ông Ngô Quang Phúc - Tổng giám đốc Phú Đông Group cho rằng bảng giá đất mới được ban hành, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường.



Theo ông Phúc, giải pháp tốt nhất để hạn chế tăng giá bất động sản là Nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp trong việc rút ngắn các quy trình thủ tục pháp lý làm dự án, tăng cường nguồn cung nhà ở bình dân, vừa túi tiền, nhà ở xã hội... từ đó giá bán sẽ được bình ổn. Đây cũng là giải pháp hiệu quả giúp bình ổn, thị trường phát triển bền vững.