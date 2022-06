Theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận, tại cuộc họp này Sở Kế hoạch Đầu tư đề xuất 30 công trình tiêu biểu, Sở Nội vụ đề xuất 30 công dân tiêu biểu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các phần việc để tổ chức lễ kỷ niệm và các hoạt động khác xuyên suốt từ 15/8 đến 2/9. Trong đó có hội nghị xúc tiến đầu tư đổi thành nghị hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sông Cà ty ở TP. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Tại cuộc họp ông Nguyễn Minh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư soạn dự thảo văn bản trình Ban Cán sự Đảng báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư thứ cấp vào các khu, cụm công nghiệp…

Trước đó, ngày 28/1/2022, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 320/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022), trong đó dự kiến thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm vào ngày 19/4/2022.

Tuy nhiên, do một số công việc triển khai thực hiện còn chậm, chưa bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra; một số công trình, dự án trong danh mục dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành tạo điểm nhấn chưa bảo đảm tiến độ,… Trong khi đó, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, tâm lý an tâm, an toàn trong xã hội chưa thật sự ổn định nên tỉnh Bình Thuận dời thời gian tổ chức.

Cụ thể, này 18/3, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, tại cuộc họp do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì đã cho ý kiến về dời thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022). Theo đó, để đảm bảo thời gian chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất dời thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022).

Làng chài Mũi Né TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Hiện nay, các sở, ngành, địa phương đang tích cực triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công. Để đảm bảo thời gian chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất dời thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022) vào dịp cuối tháng 8/2022 đến đầu tháng 9/2022.