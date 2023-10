Bình Thuận: Một ngày xảy ra 3 án mạng chết người, có 2 vụ tử vong vì điện, 1 vụ treo cổ "bất thường"

Người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ "bất thường"

Chiều 4/10, nguồn tin cho biết, Công an huyện Đức Linh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh.

Các cơ quan chức năng đang làm việc tại hiện trường người phụ nữ tử vong. Ảnh: NL

Trước đó, vào trưa 4/10, con gái của chị N.T.H.L ( SN 1991) đi học về nhà ở thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh thì thấy nhà khoá cửa. Người con gái có gọi vào trong nhưng không thấy ai mở cửa nên nghi có chuyện chẳng lành nên truy hô. Người dân xung quanh đã phá cửa vào bên trong thì phát hiện chị N.T.H.L tử vong trong tư thế treo cổ.

Tại hiện trường, người nhà phát hiện chị L ở tư thế treo cổ, có nhiều điểm bất thường như vị trí treo cổ rất cao, đầu nạn nhân gần chạm đến mái nhà cao hơn 3m, chân trái của nạn nhân cũng bị treo lên cao.

Phát hiện điều bất thường, người nhà đã báo cáo vụ việc với cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an huyện Đức Linh đã tổ chức lực lượng bảo vệ và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra theo quy định của pháp luật.

Nghi án bẫy điện bắt chuột gây chết người

Cũng trong chiều 4/10, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Tánh Linh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ trên bờ ruộng lúa.

Trước đó Khoảng 4h30 sáng 4/10, người dân thôn 3 xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh(Bình Thuận) đi thăm bẫy chuột bằng điện thì phát hiện bà T.T.P (SN 1975, ngụ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh ) tử vong trên bờ ruộng lúa.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo lên Công an xã Nghị Đức và Công an huyện Tánh Linh đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường và báo vụ việc lên Công an tỉnh. Được biết, bà T.T.P là dân địa phương thường đi bắt cua ngoài đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã cử lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ, lực lượng pháp y tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận bên cạnh người phụ nữ đã tử vong có một bình ắc quy và hệ thống dây điện, người dân thường dùng để bẫy chuột.

Theo nhận định ban đầu, có thể bà T.T.P trong lúc bắt cua đã đụng phải bẫy chuột, bị điện giật tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã đến hiện trường để điều tra vụ việc ở vườn thanh long. Ảnh: DP

Mắc điện chong đèn thanh long, 1 người bị điện giật tử vong

Vụ điện giật xảy ra vào khoảng 10h30' ngày 4/10 tại vườn thanh long ở thôn Phú Hưng, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam(Bình Thuận). Thời điểm trên, ông N.V.M là người làm thuê cho vườn thanh long này kéo dây điện để mắc hệ thống đèn chong thanh long thì bất ngờ bị điện giật tử vong tại chỗ.

Sự việc được trình báo công an địa phương đến hiện trường. Được biết, ông M. quê ở Long An đến làm thuê cho vườn thanh long trên được hơn 1 năm.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã đến hiện trường để điều tra vụ việc.