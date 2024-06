Bình Thuận thành lập 691 tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn khu phố với tổng số 2.727 thành viên

Chi hơn 112 tỷ đồng xây trường

Ngày 20/6, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 23 (chuyên đề) và đã xem xét, quyết định 19 nội thuộc các nhóm vấn đề về chủ trương đầu tư; phân bổ, điều chỉnh vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư công; cụ thể hóa quy định pháp luật để triển khai thực hiện tại địa phương.

Ông Nguyễn Hoài Anh- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại kỳ. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Hoài Anh- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Cùng tham dự có ông Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, cùng 46/49 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, HĐND tỉnh Bình Thuận đã thông chủ trương đầu tư các trường: THCS Tân Thiện, thị xã La Gi với tổng mức đầu tư khoảng 36 tỷ 120 triệu đồng; xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình trường Nguyễn Văn Linh, huyện Hàm Thuận Bắc với tổng mức đầu tư khoảng 54 tỷ 594 triệu đồng; xây dựng trường Mẫu Giáo Bình Tân, huyện Bắc Bình với tổng mức đầu tư khoảng 31 tỷ 626 triệu đồng.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Bình Thuận cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706B - Cửa ra số 2&3, TP. Phan Thiết. Theo đó, việc điều chỉnh nhằm giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, hướng tuyến thoát nước, khắc phục tình trạng cát tràn ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân tại phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 47 tỷ 489 triệu đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, quyết định các nghị quyết nhằm triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ngay khi Luật có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2024. Cụ thể nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Lập 691 tổ bảo vệ anh ninh trật tự

Theo đó, toàn tỉnh Bình Thuận thành lập 691 tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn khu phố với tổng số 2.727 thành viên; mỗi tổ từ 3 đến 7 thành viên gồm tổ trưởng, tổ phó và các tổ viên tùy theo quy mô dân số.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Bùi Phụ

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh cũng xem xét, quyết định nhóm nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố, bao gồm Quy định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Song song đó là Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã loại I bố trí 11 cán bộ và 13 công chức; xã loại II bố trí 11 cán bộ và 11 công chức; phường và thị trấn loại I bố trí 11 cán bộ, 14 công chức; phường và thị trấn loại II bố trí 11 cán bộ, 12 công chức.