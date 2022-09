Bình Thuận: Xử lý nhóm học sinh dùng nồi cơm điện đánh và tụt quần bạn học

Đánh bạn vì mâu thuẫn

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Giáo dụ - Đào tạo, Công an tỉnh Bình Thuận và UBND huyện Bắc Bình xử lý nghiêm vụ việc em học sinh bị đánh hội đồng ở thị trấn Lương Sơn gây bức xúc dư luận.

Nhóm học sinh đánh bạn rồi quay clip. Ảnh từ clip

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Bình, chiều 27/9, Phòng nhận được thông tin phản ánh về việc học sinh Trường THCS Lương Sơn đánh bạn và quay clip.

Qua xác minh thông tin và theo dõi công tác xử lý vi phạm của Trường THCS Lương Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình học sinh có hành vi vi phạm tại Trường THCS Lương Sơn là nhóm 5 em học sinh tham gia đánh bạn và quay clip gồm: Phan Huỳnh Nhất T. – lớp 9A5 (nữ); Võ Thị Khánh N. – lớp 7A2 (nữ); Trần Triệu V. – lớp 7A3 (nam); Lê Huỳnh Gia H. – lớp 7A3 (nữ); Nguyễn Thị Trúc Q. – lớp 7A3 (nữ).

Còn em học sinh bị đánh là Thái Thị Quỳnh Tr. – lớp 7A5 (nữ).

Qua bản tường trình của học sinh và biên bản làm việc của Trường THCS Lương Sơn, do có mâu thuẫn trước, nên sáng thứ Hai (ngày 26/9/2022), em Lê Huỳnh Gia H. và Võ Thị Khánh Ng. "lập kèo" đánh bạn Thái Thị Quỳnh Tr.

Khi đến buổi chiều, Trần Triệu V. và Võ Thị Khánh Ng. đi chở Quỳnh Trâm về nhà V. Tại đây, cả nhóm đánh vào mặt, lưng, tụt quần em Tr., rồi dùng điện thoại của V. để quay clip. Trong số này có em Phan Huỳnh Nhất Th. dùng nồi cơm điện và mũ bảo hiểm đánh em Tr. nhiều nhất.

Sau khi quay clip, cả nhóm chia sẻ cho nhau rồi phát tán trên Facebook tài khoản "Nhấtt Thiênn" .

Đình chỉ học tập 1 năm

Sáng 27/9/2022, phụ huynh em Thái Thị Quỳnh Tr. đến trường phản ảnh sự việc nhóm học sinh đánh em Tr. và đề nghị có hình thức xử lý. Trong ngày, phụ huynh em Tr. có đưa em đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Ban giám hiệu Trường THCS Lương Sơn đã mời 5 học sinh làm bản tường trình, kiểm điểm và lập biên bản xử lý vi phạm.

Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cuộc họp xử lý vụ việc và thành phần tham dự gồm: Ban giám hiệu trường và giáo viên chủ nhiệm các lớp học sinh đang học, Bí thư Đoàn Thanh niên, cán bộ Phụ nữ, cán bộ Tư pháp (phụ trách công tác trẻ em); Công an thị trấn Lương Sơn (Phó Công an thị trấn và công an viên); phụ huynh các em học sinh…

Hội đồng kỷ luật trường họp và thống nhất kết quả hình thức xử lý kỷ luật đối với 5 học sinh tham gia đánh bạn: Tạm dừng học ở trường có thời hạn 1 năm, kể từ ngày 29/9/2022.

Em học sinh bị đánh là Thái Thị Quỳnh Tr. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một em học sinh mặc áo trắng khoảng 12-13 tuổi bị đánh hội đồng trong một căn phòng. Theo nội dung clip, có cả nam và nữ tham gia, lấy tay và dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào người em học sinh mặc kệ em này la khóc thảm thiết. Những hình ảnh này lan truyền khiến nhiều người bức xúc…