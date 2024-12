Blake Lively và vụ kiện chấn động Hollywood

Blake Lively, minh tinh nổi tiếng Hollywood, đã đệ đơn kiện nam chính Justin Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath, cáo buộc họ có hành vi quấy rối tình dục trên phim trường "It Ends With Us". Vụ việc hiện đang gây chấn động giới giải trí, thu hút sự quan tâm từ công chúng và giới chuyên gia luật pháp.

Trong đơn kiện dài 80 trang gửi lên Sở Dân quyền California, Blake Lively đã trình bày chi tiết các sự cố mà cô gặp phải trong quá trình quay phim. Những điều khoản được đưa ra sau cuộc họp nội bộ giữa các bên bao gồm việc thuê điều phối viên thân mật, không đề cập đến chứng nghiện phim khiêu dâm của Justin Baldoni trước mặt cô, và không sử dụng hình ảnh khỏa thân trước mặt Lively hay nhân viên của cô. Tuy nhiên, theo Lively, các điều khoản này không được thực hiện đầy đủ, và cô tiếp tục bị quấy rối trong môi trường làm việc.

Tố cáo hành vi quấy rối tình dục trên phim trường "It Ends With Us"

Minh tinh cũng cáo buộc Justin Baldoni đã thuê một công ty xử lý khủng hoảng truyền thông để thực hiện chiến dịch bôi nhọ danh tiếng của cô sau khi bộ phim ra mắt. Blake Lively cho rằng làn sóng phản đối mà cô phải đối mặt trong suốt mùa hè qua là kết quả từ kế hoạch truyền thông tinh vi, được dựng lên nhằm trả thù cô vì đã dám đứng lên tố cáo hành vi sai trái. Cô chia sẻ với New York Times rằng hành động pháp lý lần này không chỉ nhằm bảo vệ bản thân mà còn để phơi bày sự thật và bảo vệ những người yếu thế khác trong ngành giải trí.

Việc Blake Lively quyết định khởi kiện sau 4 tháng giữ im lặng được xem là một bước đi đầy tính toán. Theo chuyên gia quan hệ công chúng Mike Fahey, nhóm pháp lý của nữ diễn viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đưa ra các bằng chứng thuyết phục, bao gồm cả tin nhắn văn bản giữa Justin Baldoni và đội ngũ truyền thông của anh. Đây là một hành động hiếm gặp, bởi các đơn kiện thường không kèm theo bằng chứng rõ ràng đến vậy.

Trong khi đó, Justin Baldoni và luật sư của anh phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng đơn kiện này là "vô căn cứ" và được dựng lên nhằm khôi phục danh tiếng của Lively. Tuy nhiên, nam diễn viên đang phải đối mặt với nhiều bất lợi lớn. Anh đã bị sa thải khỏi công ty quản lý tài năng WME, đồng thời làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội cũng ngày càng gia tăng. Phong trào #MeToo và nhiều tên tuổi lớn trong ngành giải trí như Amber Heard, Gwyneth Paltrow và Amy Schumer đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Blake Lively.

Giới chuyên gia luật dự đoán rằng vụ kiện có khả năng được mang ra xét xử công khai, tương tự như phiên tòa phỉ báng nổi tiếng giữa Johnny Depp và Amber Heard vào năm 2022. Camron Dowlatshahi, một luật sư giải trí, cho rằng nếu Justin Baldoni không đủ bằng chứng để tự bảo vệ mình, vụ kiện này có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh.