Blake Shelton hé lộ thông tin The Voice được "sắp đặt"

Mới đây, cuộc thi ca hát nổi tiếng của đài NBC "The Voice" đã trao vương miện cho người chiến thắng mới, Carter Rubin - một thanh niên 15 tuổi tới từ New York, người được huấn luyện bởi Gwen Stefani.

Chia sẻ sự phấn khích về chiến thắng trên Instagram Story của mình, chủ nhân ca khúc "Rich Girl" đã chia sẻ một đoạn video quay cảnh cô và Shelton rời khỏi phòng thu. "Tôi vừa đánh bại Blake Shelton tại The Voice!", Gwen Stefani hào hứng thốt lên trong clip.

Gwen Stefani và Blake Shelton tại The Voice.

Vị hôn phu của cô, với vẻ mặt khinh thường, nhận xét đùa rằng: "Chương trình này có sự sắp đặt.", Shelton hóm hỉnh.

Carter Rubin của đội Gwen Stefani vượt các thí sinh John Holiday (đội John Legend), Desz (đội Kelly Clarkson), Jim Ranger và Ian Flanigan (cùng thuộc đội Blake Shelton) vào chung kết hôm 15/12. Anh cover bản hit The Climb của Miley Cyrus và song ca You Make It Feel Like Christmas cùng huấn luyện viên của mình. Ở đêm thi trước đó một ngày, anh hát ca khúc tự sáng tác Up From Here.

Carter Rubin trở thành nam thí sinh trẻ tuổi nhất đoạt danh hiệu này. Ca sĩ Brynn Cartelli - vô địch The Voice Mỹ mùa 14 ở tuổi 15 - giữ kỷ lục là thí sinh nữ nhỏ tuổi nhất giành quán quân.

"Bạn đã chiến thắng The Voice!" Stefani liên tục nói với Rubin khi anh ta tỏ vẻ hoài nghi sau khi được nghe thông báo mình đã thắng. Trước đó, bộ đôi này đã trình diễn hit kỳ nghỉ "You Make It Feel Like Christmas" của Stefani. Chiến thắng của Rubin đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Stefani trong chương trình. (Stefani sẽ rời The Voice sau mùa giải này.)

Carter Rubin sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông nội anh biểu diễn guitar và hát bè trong nhóm nhạc Jay and the Americans.