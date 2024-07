BLV Quang Tùng nhận định kết quả tứ kết EURO 2024: "ĐT Thụy Sĩ có thể gây bất ngờ"

Nhận định kết quả tứ kết EURO 2024: "Cơ hội của ĐT Anh vs Thụy Sĩ là 50-50"

Sau hơn nửa tháng tranh tài, EURO 2024 đã chuẩn bị bước vào các trận tứ kết hứa hẹn vô cùng kịch tính. Các cặp đấu giữa ĐT Đức vs Tây Ban Nha (23 giờ ngày 5/7), Bồ Đào Nha vs Pháp (2 giờ ngày 6/7), Anh vs Thụy Sĩ (23 giờ ngày 6/7) và Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ (2 giờ ngày 7/7) đều rất khó đoán định.

Trao đổi với Dân Việt trước vòng tứ kết EURO 2024, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng cho rằng trong số 4 cặp đấu tứ kết, trận đấu nhiều khả năng xuất hiện bất ngờ nhất là màn so tài giữa ĐT Anh vs Thụy Sĩ.

Khoảnh khắc loé sáng của Bellingham với pha tung người móc bóng gỡ hoà 1-1 phút 90+5, mở ra chiến thắng 2-1 cho ĐT Anh sau 120 phút thi đấu vòng 1/8 với Slovakia. Ảnh: UEFA

"Với những gì đã thể hiện từ vòng bảng cho tới cuộc lội ngược dòng may mắn thắng Slovakia 2-1 sau 120 phút thi đấu hiệp phụ vòng 1/8, ĐT Anh cho thấy họ chưa tìm được trạng thái vận hành tốt nhất.

Bàn thắng của họ hầu như đều xuất phát nhờ những tình huống xử lý cá nhân, những khoảnh khắc loé sáng của các ngôi sao; chứ không phải là hệ quả của một quá trình dàn dựng, phối hợp ăn ý, có tình tổ chức cao.

Chúng ta cũng có thể thấy rõi nền tảng thể lực của ĐT Anh không tốt, cường độ chơi bóng của họ chỉ ở mức trung bình.

Và sẽ rất khó cho ĐT Anh nếu không có những sự thay đổi về nhân sự, về cách tiếp cận trận đấu khi so tài với Thụy Sĩ", BLV Quang Tùng nhìn nhận.

Ở chiều ngược lại, Thụy Sĩ đã cho thấy họ đã có sự tiến bộ lớn tại EURO 2024. Lối chơi có kỷ luật, tính tổ chức rất cao dựa trên nền tảng thể lực tốt:

"Tôi nghĩ khả năng pressing của Thụy Sĩ, đặc biệt là các cầu thủ trên hàng công sẽ khiến hàng thủ ĐT Anh vốn không có được sự tự tin cần thiết gặp nhiều khó khăn.

Thực tế, hệ thống phòng ngự của ĐT Anh không tốt. Khả năng phát động tấn công từ dưới lên cũng gặp vấn đề khiến ĐT Anh khó triển khai bóng, đó là một trở ngại không nhỏ của họ.

Khả năng chiến thắng của hai đội là 50-50. Tôi cho rằng dù rất khó khăn nhưng ĐT Anh vẫn sẽ giành chiến thắng sát nút 1-0", BLV Quang Tùng dự đoán.

"ĐT Đức vs Tây Ban Nha sẽ chơi đôi công mãn nhãn"

Nhận định về cặp tứ kết được coi như "chung kết sớm" giữa chủ nhà Đức vs Tây Ban Nha, BLV Quang Tùng bày tỏ quan điểm:

"Với những gì đã thể hiện tại EURO 2024, Tây Ban Nha cho thấy họ là đội bóng "tròn trịa" nhất, luôn duy trì được tốc độ trong lối chơi, kiểm soát thế trận tốt.

Nhưng ĐT Đức cũng cho thấy càng chơi càng tiến bộ. Yếu tố kỷ luật trong hệ thống của ĐT Đức được đề cao, họ tổ chức tốt, ý chí, sự quyết tâm được đẩy lên cao khi có sự cổ vũ của đông đảo CĐV nhà.

Tôi cho rằng trận đấu sẽ diễn ra cân bằng. Hai đôi sẽ thể hiện màn đôi công cống hiến, mãn nhãn. Về tình cảm cá nhân, tôi vẫn giành cho Đức. Thầy trò HLV Nagelsmann sẽ thắng 3-2 sau 90 phút thi đấu".

BLV Quang Tùng tin ĐT Đức sẽ vượt qua Tây Ban Nha trong 90 phút có nhiều bàn thắng được ghi. Ảnh: UEFA

Dự đoán về cặp tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Pháp, BLV Quang Tùng đánh giá cả hai đội đều gặp phải vấn đề ở hàng công:

"Tại vòng bảng, Bồ Đào Nha có trận thắng thuyết phục 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ nhưng điều đó không nói lên được nhiều điều.

Ở trận đấu tại vòng 1/8 vừa qua, khi Slovenia chơi chặt chẽ, Bồ Đào Nha đã bộc lộ nhiều vấn đề. Tôi có một chút băn khoăn ở vị trí của Ronaldo. Sự có mặt của CR7 khiến lối chơi của Bồ Đào Nha không sự sự thanh thoát.

Về phía ĐT Pháp, khả năng ghi bàn của họ thậm chí còn tồi hơn Bồ Đào Nha. Những người khắt khe sẽ đề cập tới việc ĐT Pháp mới chỉ tự mình ghi được một bàn thắng do công Mbappe từ chấm phạt đền trận hoà Ba Lan 1-1 ở vòng bảng. Hai bàn thắng còn lại của họ ở trận thắng Áo 1-0 và thắng Bỉ 1-0 ở vòng 1/8 đều do đối phương đá phản lưới.

Tôi có cảm giác trận đấu này, yếu tố chặt chẽ, thực dụng sẽ lại được hai đội tiếp tục phát triển. Có thể hai đội sẽ hoà nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu và phải giải quyết thắng thua trong loạt đá luân lưu.

Dữ liệu tốt cho những CĐV Bồ Đào Nha khi họ đã trải qua thế trận như vậy và thắng Slovenia trong loạt "đấu súng" cân não. Nhưng cá nhân tôi tin nếu phải đá 11m phân thắng bại, Pháp sẽ đi tiếp".

Ở trận tứ kết cuối cùng, ĐT Hà Lan sẽ đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ. BLV Quang Tùng thể hiện quan điểm: "Sau 3 trận vòng bảng bị đặt nhiều dấu hỏi, nghi ngờ, ĐT Hà Lan đã chơi tốt hơn và thực sự vào phom ở trận thắng thuyết phục Romania 3-0 ở vòng 1/8.

Tôi tin nếu ĐT Hà Lan duy trì được một thế trận chắc chắn, ổn định trong khoảng 15 phút đầu hiệp 1, không để thua trước từ sớm như khi gặp Ba Lan, Áo ở vòng bảng D; hay gần nhất là trường hợp ĐT Áo bị thua trước Thổ Nhĩ Kỳ ngay từ phút thứ 1 ở vòng 1/8; thầy trò HLV Koeman sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng.

Thực tế, hàng tiền vệ là điểm đáng lo nhất của Hà Lan khi bước vào EURO, đến lúc này đã có những sự tiến bộ vượt trội. Việc HLV Koeman đưa Xavi Simons về giữa sân đá bên cạnh Schouten, Reijnders đã giúp Hà Lan kiểm soát thế trận tốt hơn, đội hình theo trục xương sống của họ đã có sự thể hiện khá ấn tượng.

Nhìn chung, so với Thuỵ Sĩ (gặp Anh), khả năng gây bất ngờ của Thổ Nhĩ Kỳ trước Hà Lan là nhỏ hơn. Tôi dự đoán Hà Lan sẽ thắng với cách biệt 2 bàn, tỷ số có thể là 3-1".