Bộ ảnh cưới siêu ngọt ngào của Á hậu Thúy An khiến fan ngất ngây.

Từng bật mí về bạn trai và hé lộ dự định đám cưới trong năm mới 2021, mới đây, Á hậu Thúy An đã công bố bộ ảnh cưới chính thức của mình. Bộ ảnh cưới độc đáo được người đẹp thực hiện trong dịp cuối năm với 4 concept ấn tượng theo 4 phong cách khác nhau.

Như bao cô dâu khác, Thúy An cũng lựa chọn cho mình chiếc đầm cưới trắng tinh khôi cho ngày trọng đại. Kiểu dáng cúp ngực cùng thân váy xòe, kết hợp kiểu tóc nhẹ nhàng giúp tôn lên nét dịu dàng, nữ tính của nàng hậu. Cũng theo phong cách ảnh cưới Hàn Quốc, cặp đôi chọn trang phục tối giản màu gỗ mang lại cảm giác ấm áp cũng nhưng không kém phần tinh tế, thanh lịch.

Chuyển sang phong cách cổ điển sang trọng, Á hậu Thúy An chọn cho mình chiếc đầm xuyên thấu đính đá. Lối make up sắc sảo kết hợp cùng phụ kiện tinh tế đã giúp cho bộ ảnh cưới trở nên đặc biệt hơn. Ấn tượng nhất là concept ảnh cưới mang hơi hướng Hy Lạp cổ, Á hậu Thúy An xinh đẹp tựa nữ thần sánh vai cùng chồng sắp cưới khi diện trang phục của NTK Đỗ Long.

Được biết vị hôn phu lớn hơn Á hậu Thúy An 12 tuổi. Chồng tương lai của người đẹp là tiến sĩ tại Anh và hiện đang điều hành công ty của gia đình tại Việt Nam. Cặp đôi đã yêu nhau được 3 năm trước khi Thúy An trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Chồng sắp cưới cũng là người đã ủng hộ, cùng Thúy An chuẩn bị hành trang cho cô tại cuộc thi sắc đẹp này. Trước đó, kế hoạch đám cưới cũng đã được nàng hậu tiết lộ cách đây không lâu.

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Á hậu Thúy An đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh đẹp, lan tỏa lòng nhân ái thông qua các hoạt động thiện nguyện cùng BTC Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cũng đã đại diện Việt Nam thi đấu tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Intercontinental 2019. Có thể nói, Á hậu Thúy An đã xuất sắc làm tròn nhiệm vụ của mình trong thời gian đương nhiệm.

Á hậu Thúy An cho biết, đám cưới sẽ được tổ chức tại quê nhà Kiên Giang vào ngày 8/1/2021 và tại TP. HCM là vào cuối tháng 1 sắp tới. (Ảnh: Milor Trần)