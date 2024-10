Bộ Công an: 376 hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi Data for life 2024 Bộ Công an: 376 hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi Data for life 2024

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng Cục C06 - Bộ Công an cho biết, ban tổ chức đã lựa chọn được 46 đội thi có kết quả cao nhất vào vòng thuyết trình trong tổng số 376 hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi Data for life năm 2024.