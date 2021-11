Bộ Công an bổ nhiệm 2 Giám đốc Công an tỉnh, 2 lãnh đạo cấp Cục trong tuần

Cụ thể, ngày 15/11, tại trụ sở Công an tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Theo Quyết định số 9259/QĐ-BCA, ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an từ ngày 1/12/2021.

Theo Quyết định số 9268/QĐ-BCA, ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên từ ngày 1/12/2021.

Đại tá Lâm Thành Sol - tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (trái) và Đại tá Ngô Thanh Bình - tân Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Ảnh: Q.N

Ngày 20/11, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thay Đại tá Nguyễn Minh Ngọc.

Đại tá Tráng A Tủa (trái) được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đại tá Nguyễn Minh Ngọc (phải) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Ảnh: Q.N



Trước đó, ngày 19/11, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với 9 trưởng phòng, trưởng công an các huyện trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chủ trì buổi lễ công bố điều động và bổ nhiệm nhiều chức danh trong Công an tỉnh của Bộ Công an. Cụ thể, các đồng chí được điều chuyển gồm: Thượng tá Vũ Đức Khoa – Trưởng Công an huyện Bình Giang được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Thượng tá Đỗ Mạnh Hưng - Trưởng Công an huyện Nam Sách được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hiện - Giám thị Trại tạm giam được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Nam Sách; Đại tá Nguyễn Văn Quang - Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu thừa ủy quyền, trao các quyết định điều chuyển, bổ nhiệm của Bộ Công an cho các Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện. Ảnh: Công an Hải Dương

Thượng tá Nguyễn Thái Điệp - Trưởng Công an huyện Kim Thành được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Thượng tá Vũ Văn Hưởng - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Kim Thành.

Thượng tá Ngô Duy Cương - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Hai đồng chí được bổ nhiệm gồm: Thượng tá Vũ Đình Hùng - Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bình Giang; Thượng tá Nguyễn Văn Trường - Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động.

Tuần qua, Bộ Công an cũng chính thức thành lập Phòng An ninh trên không thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh.



Theo Bộ Công an, an ninh trên không là lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống khủng bố, phòng ngừa và xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp, đảm bảo an ninh trên chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam. Trong trường hợp đặc biệt, an ninh trên không báo cáo Cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không tạm hoãn chuyến bay khi có căn cứ xác định có nguy cơ xảy ra khủng bố hoặc hành vi đe dọa an ninh an toàn chuyến bay...