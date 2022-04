Bộ Công an bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4

Ngày 12/4, tại Bệnh viện 30/4 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bổ nhiệm trung tá Nguyễn Trung Cang và trung tá Phan Quang Toản giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4, trung tá Phan Quang Toản (sinh năm 1970, ngụ tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) là Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 30/4; trung tá Nguyễn Trung Cang (sinh năm 1970, quê quán tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) là Giám đốc Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện 30/4.

Đại tá Vũ Hải Nam, Giám đốc Bệnh viện 30/4, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm trung tá Nguyễn Trung Cang và trung tá Phan Quang Toản.



Tại buổi lễ, đại tá Vũ Hải Nam thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định, tặng hoa và chúc mừng 2 đồng chí Phan Quang Toản và Nguyễn Trung Cang nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời tin tưởng rằng, trên cương vị mới, 2 đồng chí sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Bệnh viện 30/4 đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bệnh viện 30/4 tiền thân là Bệnh xá Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam, thành lập ngày 6/8/1962. Đây là lực lượng đã sát cánh cùng Ban Dân Y trong những chiến dịch gian khổ, đầy máu và nước mắt để hỗ trợ chiến sĩ và nhân dân địa phương trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng đất nước.

Ngày 29/3/1975, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 thành tên chính thức của bệnh viện - Bệnh viện 30/4.

Hiện Bệnh viện 30/4 thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an và là bệnh viện đầu ngành của lực lượng công an nhân dân khu vực phía Nam. Bệnh viện có nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho đối tượng là cán bộ CAND hưu trí, cán bộ, chiến sĩ công an, người có bảo hiểm y tế và các đối tượng khác.