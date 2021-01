Bộ Công an bố trí lực lượng nhiều vòng, nhiều lớp bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Video: Công an, bộ đội diễn tập chống khủng bố bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Ngày 18/1, chia sẻ về việc tổ chức các biện pháp công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIII, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, Thường trực Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng - cho hay, Bộ Công an có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, với hàng trăm kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, tổ chức các biện pháp công tác chặt chẽ, nhiều vòng, nhiều lớp.



Từ tháng 6/2019, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Công an Tô Lâm xác định bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội là nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng công an đến hết quý 1/2021, ban hành Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ, thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự.

Bộ Công an được phân công tham gia Tiểu ban để thống nhất chỉ huy, chỉ đạo; phân công trách nhiệm cụ thể của công an từng đơn vị, địa phương; ban hành 1 phương án tổng thể, 9 phương án cụ thể về xử lý các tình huống khủng bố, tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, lực lượng công an cả nước bước vào trạng thái "sẵn sàng mới" để bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Thiếu tướng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn triển khai toàn diện không chỉ tại Hà Nội mà đồng bộ trên phạm vi cả nước, trên tất cả các mặt công tác, chặt chẽ ngay từ khâu phòng ngừa.

Trong đó, lực lượng công an tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo ổn định tại chỗ nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ, giảm thiểu khiếu kiện và khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương; tổ chức quản lý, kiểm soát chặt các đối tượng; phát hiện xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Công an cũng liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, siết chặt quản lý người nước ngoài, người Việt Nam xuất/nhập cảnh trái phép, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, với những vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tướng Tô Ân Xô cũng cho biết Bộ Công an thường xuyên kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, sẵn sàng cao nhất để tổ chức thành công Đại hội.

Về buổi lễ diễn tập phòng, chống khủng bố, bạo loạn, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng vào ngày 10/1 vừa qua, Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin Bộ Công an chỉ đạo hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ CSCĐ xếp hình cờ Đảng thể hiện rõ quyết tâm, tinh thần sẵn sàng hy sinh "chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình" bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, buổi lễ đưa ra trình diễn nhiều phương tiện tác chiến đặc chủng mới; đồng diễn các bài quyền, võ thuật, kỹ thuật vận động, vượt vật cản, bắn súng ứng dụng; lần đầu tiên tổ chức diễu hành lực lượng CSCĐ Kỵ binh, đồng thời cũng lần đầu tiên tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, bảo vệ cảnh vệ tại sự kiện quan trọng.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, sau lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng, lực lượng công an cả nước bước vào trạng thái "sẵn sàng mới" để bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Đối với trạng thái này, toàn lực lượng sẽ trực, ứng trực ở cấp độ cao nhất, tất cả các đơn vị, địa phương trọng điểm trực 100% quân số; các hoạt động tuần tra vũ trang, rà quét phát hiện, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật được thực hiện với tần suất dày hơn, liên tục, nhất là tại những địa bàn tiềm ẩn phức tạp, kể cả trên không gian mạng.

"Trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội, lực lượng công an bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tạo thành nhiều vòng, nhiều lớp với thế trận chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt nơi tổ chức Đại hội và địa điểm lưu trú của đại biểu dự Đại hội.

Đồng thời triển khai các phương án kiểm soát an ninh, điều tiết phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn phòng cháy, loại trừ mọi nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến sơ suất trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự" - Chánh Văn phòng Bộ Công an nói.

Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin thêm, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đang có hoạt động chủ yếu là tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai sự thật hòng chống phá Đại hội thông qua việc phát tán tin, bài, tài liệu, video xuyên tạc, chống phá vấn đề nhân sự, văn kiện Đại hội, các tổ chức phản động lưu vong có ý đồ "mở mặt trận, chiến dịch trên mạng" để chống phá.

Trước tình hình đó, lực lượng công an ban hành các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông; tích cực tham gia công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm an ninh mạng, ngăn chặn, vô hiệu hóa thông tin xấu, độc, sai sự thật, thông tin giả.

Bộ Công an cũng xác minh, đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hàng trăm người, giáo dục thuyết phục hàng nghìn người có hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai sự thật, qua đó vô hiệu hóa, làm giảm hoạt động chống phá của những người trên không gian mạng. Các biện pháp này sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.