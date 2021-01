Dàn xe đặc chủng cùng 6.000 công an, quân đội xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Hơn 6.000 người cùng xe bọc thép, xe chuyên dụng đã tham gia lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tại khu vực Mỹ Đình.

Các xe cơ giới tham gia diễn tập

Sáng 10/1/2021, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII của Đảng), Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng.

Trong buổi lễ này, hơn 6.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an, Quân đội và một số cán bộ y tế của thành phố Hà Nội đã duyệt đội ngũ, diễu hành các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, biểu diễn quân sự, võ thuật, diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn; tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng cũng như bảo vệ yếu nhân.

Phát biểu chỉ đạo Lễ xuất quân, diễn tập, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh việc cần quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Tiểu ban An ninh, trật tự Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các ban, bộ, ngành địa phương liên quan và các bộ phận chức năng của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội rà soát kỹ các nhiệm vụ Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội phân công; tiếp tục hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ, xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong công tác bảo vệ Đại hội XIII của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ xuất quân, diễn tập đã phát lệnh xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại buổi lễ:

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân, diễn tập





Bộ trưởng Tô Lâm phát lệnh xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng





Lực lượng cảnh sát cơ động tại lễ xuất quân





Cảnh sát giao thông dẫn đoàn





Dàn xe đặc chủng xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng





Lực lượng kỵ binh tham gia lễ xuất quân





Luyện tập tình huống chống bạo động





Các xe cơ giới tham gia diễn tập





Các lực lượng trình diễn võ thuật





Một pha võ thuật được trình diễn tại lễ xuất quân trong cái lạnh 10 độ





Lực lượng y tế diễn tập





Lần đầu tiên, lực lượng kỵ binh tham gia một sự kiện lớn