Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn đánh bạc trên không gian mạng mùa EURO

Bộ Công an cho biết thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương đã triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Điển hình như: Tháng 12/2023, Công an tỉnh TT. Huế triệt phá đường dây cá độ bóng đá, sử dụng tài khoản trên trang agbong88.com, bắt 9 đối tượng với tổng số tiền giao dịch trong hơn 1 tháng là trên 3,5 triệu USD, tương đương khoảng 176 tỷ đồng; Tháng 4/2024, Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet do Tăng Văn Khải cầm đầu sử dụng 03 tài khoản đăng nhập vào trang ibet888 với hạn mức 1.000.000 điểm, tương đương 6 tỷ đồng; Tháng 6/2024, Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet do Nguyễn Văn Trung cầm đầu có tài khoản cá độ bóng đá hạn mức 100.000 Yên, tương đường số tiền 1 tỷ đồng.